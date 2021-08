Un autre rapport au vivant (3/4) | Écrire l’Histoire par le prisme animal avec Violette Pouillard

Longtemps sous-estimée, l’Histoire de nos rapports aux animaux et à l’environnement comme la conçoit Violette Pouillard permet de repenser l’Histoire tout court en en montrant une part encore non racontée.

Violette Pouillard est historienne, chercheuse au CNRS et professeure invitée à l’Université de Gand. Sa thèse devenue livre, "Histoire des zoos par les animaux", a reçu un très bon accueil critique ainsi que le Prix Jacques Lacroix décerné par l’Académie française et le prix Suzanne Tassier de l’Académie royale de Belgique.

Quel a été le chemin personnel et professionnel qui vous a amenée à devenir la chercheuse que vous êtes aujourd’hui?

J’avais et j’ai un intérêt ancien et viscéral pour l’histoire sociale et pour les animaux et mon parcours professionnel s’est dessiné à partir de ces intérêts. J’ai été très marquée, enfant, par la littérature de Jack London. Mon objectif de scientifique, c’est-à-dire penser les animaux comme faisant partie de la société, se retrouvait déjà dans les livres que je lisais petite.

"Ce que je cherchais dans l’histoire des zoos, c’était l’histoire de nos relations aux animaux: les violences, l’enfermement, la souffrance animale et, en même temps, la volonté d’assouplissement et de changement."

Depuis quand les zoos existent-ils et quel est leur intérêt en tant qu’objet d’étude pour comprendre le monde?

Les ancêtres des zoos, les ménageries, remontent au moins à l’Antiquité. Le premier zoo de Paris est établi dans le contexte de la Révolution française, en réaction aux ménageries, perçues comme signes du pouvoir royal exercé à la fois sur les humains et sur les animaux. On observe alors une volonté d’adoucir les formes de la captivité, mais cela va partiellement échouer aux XIX et XXe siècles. D’autant qu’avec le développement de la colonisation et de circuits commerciaux de plus en plus globalisés, les animaux deviennent des biens de consommation de masse. Moi, ce que je cherchais dans l’histoire des zoos, c’était – comme dans un miroir grossissant – l’histoire de nos relations aux animaux: les violences, l’enfermement, la souffrance animale et, en même temps, la volonté d’assouplissement et de changement. Au cœur de ces rapports, comme l’a indiqué Ralph Acampora, il y a l’idée que le maître veut que ceux qu’il domine soient libres et consentants. C’est à l’image de nos ambiguïtés face aux animaux sous notre contrôle.

Vous écrivez: "Si le zoo avait voulu être un monde, le monde est en train de devenir un zoo." Que voulez-vous dire?

Le zoo a fonctionné au XIXe siècle comme une institution d’extraction massive (parmi ces masses d’animaux arrachés à leur milieu naturel, peu arrivaient vivants dans nos zoos) et destructrice des corps (leurs conditions de vie étaient extrêmement difficiles). Au XXe siècle, on continue à importer énormément d’animaux mais un changement s’opère. D’une part en 1900, les puissances coloniales signent la Convention internationale de Londres pour la protection des animaux sauvages en Afrique. Elle inscrit dans le marbre des modes de conservation de la faune, comme l’instauration de réserves. D’autre part, à partir des années 1960, temps de décolonisations, les zoos s’attellent à faire se reproduire les animaux en captivité, ce qui permet de faire taire les critiques contre la captivité et de développer des programmes de conservation des espèces. L’ensemble de ces processus aboutit à l’exercice d’un contrôle plus marqué sur les animaux, avec des dispositifs de plus en plus invasifs et une tutelle sur leurs espaces de vie. Le rôle des réserves est ainsi ambigu, entre protection et enfermement. Dire que le monde est en train de devenir un zoo, c’est souligner les ambiguïtés de ces politiques de conservation qui dessinent de nouvelles formes d’emprise.

"Écrire l’histoire de la violence subie par les animaux, ce n’est pas exclure leur puissance d’agir."

Faut-il alors abolir les zoos et autres parcs animaliers qui existent encore?

Je préfère répondre en ma qualité d’historienne et dire que les tentatives de déprise et de réensauvagement du monde sont présentes depuis longtemps. Elles illustrent la complexité de cette question dans un monde très anthropisé. Par contre, je vois un début de solution dans le fait de traiter les animaux, non plus comme des espèces à conserver, mais en tant qu’individus avec lesquels cohabiter.

Comment faire pour se mettre "à la place" des animaux et écrire d’un point de vue non dominant sur le vivant en général?

Il est important pour moi de ne pas reproduire dans mon travail les modes de domination que j’étudie. Je limite donc le recours aux études basées sur des expériences invasives. Il faut accepter de laisser aux animaux une part de leur mystère et leur indépendance, sans vouloir tout comprendre de leurs fonctionnements intérieurs. D’autre part, écrire l’histoire de la violence subie par les animaux, ce n’est pas exclure leur puissance d’agir car ils déploient nombre d’adaptations et de résistances pour (sur)vivre. Dans mes travaux d’histoire coloniale, je rencontre le même genre de questionnements: comment réhabiliter les actrices et acteurs pris dans de fortes inégalités de pouvoir sans en faire des victimes passives ou, à l’opposé, des êtres sur qui n’auraient reposé aucune contrainte, structures de pouvoir et violences systémiques.

La crise sanitaire en cours, dont on dit qu’elle serait peut-être d’origine animale, n’a selon vous pas remis en question notre rapport aux animaux.

La pandémie a réveillé des craintes qui forment une lame de fond avec la grippe aviaire auparavant et la menace d’autres pandémies via les animaux. Mais la réponse a pris la forme de mesures d’urgence, comme l’abattage de visons. L’opportunité de refonder nos rapports aux animaux n’est pas encore saisie.

Pour aller plus loin: Violette Pouillard, "Histoire des zoos par les animaux. Impérialisme, contrôle, conservation", Champ Vallon, 2019.