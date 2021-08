Un autre rapport au vivant (4/4) | Sortir de la pensée binaire avec Nathalie Grandjean

Les technologies et la science structurent notre rapport au monde, en le divisant en deux ensembles pas du tout égaux: nature vs. culture. Mais est-il possible de penser autrement? Entretien avec Nathalie Grandjean.

Nathalie Grandjean est docteure en philosophie. Elle enseigne l’éthique générale et du numérique ainsi que la philosophie féministe et de genre à l’Université de Namur. Ses terrains de recherche mêlent les technologies, le féminisme et l’écologie, ce qui lui donne une place privilégiée pour observer notre rapport au monde.

Quel a été le chemin qui vous a amenée à devenir la penseuse que vous êtes aujourd’hui?

Je suis chercheuse depuis quinze ans à l’Université de Namur. J’y ai commencé ma carrière en travaillant dans plusieurs projets européens sur les aspects éthiques de technologies sensibles comme la reconnaissance faciale, le body tracking, eye tracking et des corps. Mais mon point de départ est la philosophie avec un engagement et un intérêt académique pour les questions écologiques et féministes. Dans mes recherches actuelles, je m’interroge sur le monde que fabriquent les technologies. Selon moi, imaginer une autre manière d’habiter le monde passe par se demander quels discours les sciences portent sur le vivant. Et pour cela je m’appuie sur l’écoféminisme, notamment.

Vous dites que pour comprendre les racines de notre rapport de domination au vivant, il faut mettre à jour les parallèles entre exploitation du corps des femmes et celle de la Terre.

Et pas que: corps des populations indigènes, des enfants, des animaux. En fait, l’écoféminisme, depuis sa première théoricienne Françoise d’Eaubonne, fait le lien entre des événements aux XVI-XVIIe siècles qui ne sont jamais montrés comme concomitants: naissance des sciences modernes, "grandes découvertes", esclavagisme, patriarcat et chasse aux sorcières. Le programme des sciences modernes peut se résumer par la phrase de Descartes "il faut maîtriser la nature", emblématique de cette volonté de comprendre pour dominer. Par ailleurs, avec la colonisation suite aux "grandes découvertes", s’instaure l’exploitation des sols et le commerce triangulaire qui contribue à la naissance du racisme. L’altérité devient alors une altérité qu’on peut soumettre et exploiter. Et en Europe, à partir de la Renaissance, les femmes perdent des droits qu’elles avaient au Moyen-Âge. Pareil pour les enfants exploités et dominés car considérés comme des êtres qui n’ont pas encore suffisamment de raison.

La vision occidentale sur le monde se divise en deux ensemble. D’un côté les hommes doués de raison, et, de l’autre, les femmes, les esclaves, les indigènes, les enfants et les animaux (ces derniers n’étant même pas supposés être des êtres et leur exploitation atteindra en conséquence une ampleur juste démentielle) qui vont être classés dans cette altérité, du côté de la nature. On en fait des éléments du monde à maîtriser car on considère qu’ils sont dominés par leurs sentiments. Tout cet imaginaire nourrit cette grande distinction entre nature et culture qui va régler notre rapport au vivant. On hérite de cette histoire. Regardez le langage informatique: soit c’est 1, soit c’est 0. Regardez le débat médiatique: on est pour ou on est contre. Mais le vivant n’est pas organisé comme cela!

Comment repenser la binarité nature/culture et s’en défaire?

Je ne sais pas si on va arriver à s’en défaire car cette division structure profondément notre rapport au monde. C’est comme sortir de la binarité homme-femme. Il y a des gens qui essaient et ces échappées sont très importantes. Mais, pour la majorité de la planète, la binarité continue de vouloir dire quelque chose. Je crois qu’il faut surtout avoir conscience qu’on est héritier de ça, arrêter de percevoir la nature comme cette extériorité à "protéger" et se demander comment vivre avec l’ensemble en dehors d’un régime de domination. C’est ce que disent les jeunes écoféministes, dont Greta Thunberg est la principale figure: "Nous sommes la nature qui se défend", jouant sur cette position particulière que les femmes et les minorités ont d’avoir été placées du côté de la nature.

Qui sont les autres grandes figures de l’écoféminisme?

Ce n’est pas forcément un mouvement structuré avec un agenda précis et une grande visibilité. Beaucoup d’écoféministes ne se définissent d’ailleurs pas comme telles. Moi, femme blanche, éduquée, j’ai tendance à me mettre en catégorie, c’est typique de l’esprit occidental, mais d’autres femmes ne vont pas agir comme ça. Néanmoins, je citerais Vandana Shiva et Starhawk. L’une est indienne, femme très éduquée, qui possède un vrai talent à habiter la contradiction qui veut qu’en tant que femme, on est nature pour en faire un objet de lutte.

Aujourd’hui, on prône la géoingénierie comme solution au réchauffement climatique: va-t-on vraiment résoudre un problème avec l’outil qui a fait en sorte que celui-ci arrive?

Starhawk, elle, est américaine. Héritière de la deuxième vague féministe, elle va remettre à l’honneur le spirituel en le politisant. Ses cultes de la déesse vont être très raillés pour leur côté "new age", mais elle participe à redonner du crédit à une part négligée du monde, à la magie. On voit d’ailleurs comme cela a essaimé aujourd’hui avec ce retour à la figure de la sorcière qui n’est rien d’autre qu’un outil d’empouvoirement des femmes.

En tant que philosophe du numérique, pensez-vous qu’il est possible de modifier notre rapport au vivant sans modifier notre rapport aux technologies?

Ce qui est sûr, c’est qu’il faut arrêter avec le solutionnisme technologique: tous les problèmes sociétaux ne vont pas forcément se régler par des inventions ou l’arrivée de nouvelles technologies. Les décideurs ont toujours ce réflexe. Après le 11 septembre [2001], on a assisté à une explosion des technologies de surveillance. En déléguant aux caméras la responsabilité du lien social, on allait faire moins de terroristes? Rien de plus faux! Aujourd’hui, on prône la géoingénierie comme solution au réchauffement climatique: va-t-on vraiment résoudre un problème avec l’outil qui a fait en sorte que celui-ci arrive? Je ne suis pas technophobe pour autant, on ne va pas retourner à la caverne, on est aussi devenu humain grâce à la médiation technique, mais il faut miser sur plus de low tech, des technologies sans obsolescence et faiblement consommatrice de données et d’énergie.