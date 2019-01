Un café pour l'art, l'ouverture et l'émancipation

Tout est parti de plateforme Diversité Sur Scène créée par ce dernier il y a une dizaine d’années pour assurer la promotion des artistes à l’image de la diversité bruxelloise. "C’est-à-dire trouver une alternative aux institutions culturelles. Étant artiste moi-même (comédien et réalisateur, NDLR), ayant un entourage d’artistes, je me suis rendu compte qu’il était très difficile d’avoir accès aux théâtres, aux espaces culturels…" Les raisons sont multiples, du travail administratif préalable pas toujours à la portée de tous aux préjugés sur ce qu’est une proposition artistique. "On s’est dit qu’au lieu d’essayer de sensibiliser les institutions culturelles, ce qu’on faisait depuis des années et qui s’avérait pratiquement impossible, on allait créer un endroit. Et quelque part, un modèle."