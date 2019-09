Un "rat" de Banksy subtilisé en plein cœur de Paris

C'est la seconde fois en un an qu'une oeuvre de Banksy a été volée dans la capitale française. Le Centre Pompidou a déposé plainte et une enquête est en cours.

Le "street-artist" le plus connu du monde est à nouveau dans l'actualité bien malgré lui. La scène se passe dans le centre de Paris, à quelques pas du Centre Georges Pompidou. Une oeuvre attribuée à Banksy a été dérobée dans la nuit de dimanche à lundi. Il s’agit d’un de ses fameux rats, affublé ici d’un foulard et jouant avec ce qui ressemble à un bâton de dynamite. Le graffiti en question, clin d’œil aux 50 ans de Mai '68, était apparu en juin 2018. Il se trouvait sur l'envers du panneau d'entrée du parking souterrain du Centre Pompidou et a été découpé à l’aide d’une scie.