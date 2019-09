Une édition limitée Monopoly Bruxelles avec Manneken-Pis habillé pour ne pas heurter

Le jeu de société Monopoly Bruxelles est lancé sur le marché bruxellois ce mardi en version bilingue néerlandais — français (9.500 exemplaires) pour les nationaux et en édition anglaise (500 exemplaires) pour les touristes et les expatriés. Environ 80% des 10.000 exemplaires édités ont déjà été réservés par des points de vente mais aussi par des personnes qui ont pré-commandé le jeu en ligne avant sa sortie. Cette édition limitée coûte 50 euros l’unité, contre 40 euros pour une version classique.

Le graphisme du jeu a été confié au dessinateur Lectrr, le caricaturiste du quotidien flamand De Standaard et du magazine The Brussels Times. Manneken-Pis a dû enfiler un maillot de bain pour satisfaire la société américaine détentrice des droits Hasbro, la nudité de ce jeune enfant ne convenant pas aux valeurs puritaines pour un jeu familial. Il a choisi un maillot de bain bleu portant l’iris jaune, emblème de la région de Bruxelles-Capitale.

La représentation des autres monuments et lieux d’importance bruxellois, à commencer par l’Atomium, le Parlement européen ou le nouveau siège de l’OTAN, n’a pas posé de problème particulier. Le jeu permet de construire des maisons et hôtels dans les plus célèbres rues de la ville, l’emplacement le plus cher étant la Grand-place, talonnée par le palais royal. L’avenue Louise, la rue Neuve et le stade d’Anderlecht sont également représentés.