Une relance frileuse pour le secteur du livre

Face à la crise sanitaire, la FWB entérine partiellement le plan d’aide élaboré par la chaîne du livre, et noie le poisson par un effet d’annonce.

Vendredi dernier, 11,5 millions d’euros supplémentaires ont été octroyés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour soutenir le secteur culturel en crise. Une extension du fonds d’urgence de 8,6 millions déjà accordé, avec l’annonce d’une série d’aides au secteur du livre belge qui, jusqu’à présent, était dans l’attente d’une décision ministérielle le concernant. Or, c’est un travail de longue haleine – un partenariat constructif entre tous les acteurs du livre – qui a occupé le Pilen (Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique) ces dernières semaines, avant d’être soumis au cabinet Linard: "Notre ligne de conduite a été et reste la solidarité, pour pouvoir sortir de la crise ensemble de la façon la plus harmonieuse possible", déclare Benoît Dubois, directeur de l’Adeb (Association des éditeurs belges). "Ma crainte était que la reprise génère un chaos plus grand encore, avec des prêts et des aides saupoudrés. Je préfère voir un redémarrage à 70% pour tout le monde que perdre des acteurs en cours de route."

Instaurer des chèques-livres

Ce plan solidaire présenté par le Pilen à la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) développait une grande ligne directrice: la relance du livre belge par la consommation. En d’autres termes, émettre des chèques-livres pour pouvoir rémunérer tout le monde – des auteurs aux libraires et aux bibliothécaires, en passant par les éditeurs et les diffuseurs. Le plan comprenait deux volets: un million d’euros de chèques-livres à destination du grand public et un autre million destinés aux achats des bibliothèques et des collectivités de publics en difficulté face à la lecture (prisons, IPPJ, maisons de retraite). Pour assurer une relance dans la durée, le Pilen prévoyait aussi un budget supplémentaire de 100.000 euros pour assurer la promotion du livre belge et des librairies.

"Le livre obtient une aide d'urgence de 1,9 million euros alors que les arts de la scène ont reçu 7 millions! Or nous avons le niveau de valeur ajoutée le plus élevé." Benoît Dubois

Or, si ce montant a été accepté par le cabinet du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet (MR), seuls les chèques-livres des bibliothèques et des collectivités ont été validés – pas ceux destinés au grand public, représentant pourtant le vrai cœur de cible de la chaîne du livre –, suscitant le mécontentement de nombreux acteurs: "Ils ont enlevé la partie principale du plan de relance, qui assurait une pérennité dans le temps!", s’indigne Benoît Dubois. Et cela, pour des raisons non expliquées, seulement évoquées en termes de complications administratives et de gestion. À titre personnel, Benoît Dubois a donc pris la décision de relancer les discussions au sein du Pilen afin de remettre cette opération sur la table du gouvernement: "Le livre obtient une aide d’urgence de 1,9 million euros alors que les arts de la scène ont reçu 7 millions! Or nous avons le niveau de valeur ajoutée le plus élevé", s’exclame-t-il.

Un montant global trompeur

Cette aide d’urgence, le Pilen la souhaitait équivalente à celle apportée à la presse, avec une demande initiale de 2,75 millions d’euros, répartis en 3 grands types d’actions: achat massif de livres; soutien à la création et au partenariat entre les acteurs du secteur; soutien à l’édition belge. Au total, le gouvernement annonce une aide de la chaîne du livre dans son ensemble pour un montant global de 2,67 millions d’euros (dont 1,91 millions de moyens nouveaux mobilisés et l’accès à des possibilités de prêts pour 760.000 euros).

2,67 millions €

Si le secteur s’en montre seulement partiellement satisfait, ce n’est pas par caprice mais bien parce que cet effet d’annonce est trompeur: sur ce montant total, un tiers des aides était en réalité déjà acquis par le secteur – et de longue date! Il en va ainsi des 600.000 euros du fonds d’aide à l’édition, des 160.000 du fonds d’aide à la librairie et des 100.000 octroyés à la plateforme Librel, portail numérique des librairies francophones – un projet existant, qui ne faisait pas partie de la récente demande du Pilen. "860.000 euros des 2,6 millions octroyés nous étaient déjà acquis!", s’exclame Benoît Dubois.

"Notre ligne de conduite a été et reste la solidarité, pour pouvoir sortir de la crise ensemble de la façon la plus harmonieuse possible." Benoît Dubois