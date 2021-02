Une semaine pour fédérer les pros du gaming

Apprendre qui fait quoi

L’événement se destine avant tout aux professionnels et aspirants professionnels du secteur. Et, pourquoi pas, aux curieux. «Ce n'est pas tant un rendez-vous pour les joueurs et les amateurs de jeux», explique Laurent Grumiaux, codirecteur de Fishing Cactus. «Ça ne prendra pas la forme d'un salon sur lequel on peut venir tester les dernières sorties ou lors duquel les studios annonceront les projets sur lesquels ils sont en train de plancher. L'objectif sera plutôt pour cette communauté d'apprendre qui fait quoi, quelles sont les bonnes pratiques pour monter un projet et où trouver du financement. Nous sommes obligés de nous serrer les coudes entre nous. Car pour l'heure, on ne se sent guère soutenus par les pouvoirs publics.»