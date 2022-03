Grand traducteur de l'œuvre de Dostoïevski, André Markowicz a également traduit le théâtre de Gogol et celui de Tchekhov. Immense passeur de la culture russe, il tient un journal en ligne sur sa page Facebook. Depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, il n'a cessé de dénoncer le conflit et le massacre de la culture par le pouvoir de Poutine.