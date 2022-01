Comment la culture prépare sa transition énergétique

Quel est le coût écologique du secteur culturel? Quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer ce bilan? Tour d'horizon d'un secteur dont la transition énergétique s'est enclenchée tardivement, mais dont les perspectives s'annoncent réjouissantes...

Cet automne, Vincent Hennebicq et Éline Schumacher investissaient la grande salle du Théâtre National avec "La Bombe humaine", spectacle "coup de poing" portant sur le péril de l'anthropocène et les grands défis environnementaux à venir. Sans culpabilisation ni moralisme, les deux artistes ont profité de l'occasion pour porter leur attention sur le lourd bilan carbone de la culture, dont l'impact environnemental n'est certes pas le pire, mais pas le moindre non plus. À titre d'exemple, un grand musée français émet environ 9.000 tonnes de CO2 par an, soit l'empreinte de 800 citoyens...

Comme tous les secteurs (post)industriels, la culture a connu ces dernières décennies, sous l'effet conjugué de la révolution numérique, de la mondialisation et de l'accroissement exponentiel des échelles, de grandes mutations ayant considérablement aggravé son impact environnemental.

Si les activités carbonées sont appelées à disparaître peu à peu de tous les secteurs de la société, le secteur culturel doit lui aussi anticiper sa "décarbonation" pour "continuer à se développer et à prendre une place importante dans nos vies", déclarent les auteurs du très récent rapport du Shift Project, en France. Orchestré par l'auteur et metteur en scène Samuel Valensi dans le cadre du Plan de transformation de l'économie française (PTEF), ce rapport est éloquent: fruit d'une année de travail ayant mobilisé des dizaines de professionnels, il présente les principaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels doit se confronter la culture, ainsi que les leviers à actionner pour gagner en résilience et devenir rapidement un moteur de la transition: "Ce rôle lui appartient tout autant que sa propension à construire nos imaginaires et à changer notre vision du monde".

Pour le collectif Les Augures, qui rassemble depuis deux ans quatre expertes du monde de l'art, de l'innovation et de l'économie circulaire, "relier l'urgence environnementale et les innovations au sein des pratiques culturelles et artistiques apparaît comme le grand défi de ce secteur". Car trop souvent, la culture est victime d'un trompe-l'œil: elle semble ne pas être directement concernée par la transition écologique, alors qu'à l'image de l'ensemble des activités humaines, elle consomme beaucoup d'énergie pour s'alimenter, se chauffer, s'éclairer, se déplacer...

Un impact environnemental non négligeable

On a par exemple démontré que la vidéo en ligne polluerait à elle seule autant qu'un pays comme l'Espagne, et que l'empreinte carbone du jeu vidéo ne cesse de s'intensifier à mesure du nombre croissant des joueurs et des évolutions technologiques. Dans le secteur du livre, en France, une grande enquête réalisée entre 2018 et 2020 sur les tonnages transportés dans l'édition (retours, pilon et recyclage) démontre qu'en moyenne, si l'on totalise les invendus, les livres renvoyés et recyclés, 26.300 tonnes partent au pilon chaque année, soit 13,2% de toute la production littéraire qui sont détruits! Un chiffre impressionnant, même si 100% des ouvrages partent ensuite au recyclage.

Un retard alarmant…

À ce jour, les enjeux énergie-climat du monde culturel n'apparaissent pas encore dans les priorités du monde politique, tant en France qu'en Belgique. Alice Audouin, fondatrice de l'association internationale Art of Change 21, qui relie l'art contemporain aux grands enjeux environnementaux, constate "un retard colossal dans le secteur culturel" à une échelle globale. Ce même constat est fait par The Shift Project, pour qui la place de la culture est en danger, ainsi que les centaines de milliers d'emplois qui dépendent indirectement de ce secteur: "À travers son empreinte physique, le monde de la culture est aussi responsable que vulnérable face aux bouleversements et aux transformations à venir".

Une mobilisation imminente est nécessaire: "Le ministère de la Culture doit énoncer des politiques publiques ambitieuses et financer la décarbonation, afin de conduire la transformation", conclut The Shift Project, qui souligne l'importance de s'appuyer sur les opérateurs de chacune des filières et de créer des dispositifs d'incitation ou de contrainte, tels des labellisations et des financements de prestations environnementales (bilan carbone, accompagnement, etc.). "Le ministère de la Culture devrait mettre en place un Observatoire de la transition écologique afin de disposer d'un réel outil d'évaluation et de conduite de changement."

… et des initiatives stimulantes

Malgré cette absence de stratégie globale, de grandes institutions françaises comme le musée du Louvre ou du quai Branly ont déjà bel et bien entamé leur transition. Au Canada, le Musée royal de l'Ontario a même engagé un conservateur en changement climatique! Le Festival de Cannes a lui aussi pris la décision d'afficher des engagements écologiques, déclarant l'édition 2021 "celle du monde d'après pour un festival de toujours" et promettant de "repenser intégralement la manière de produire le Festival".

Jusqu'à présent, peu d'institutions belges ont déjà réalisé leur calcul carbone: La Monnaie fait figure de pionnière, tandis que le Théâtre de Liège a chargé un groupe d'étudiants de l'ULiège de réaliser cette estimation!

D'autres opérateurs plus modestes font également figure de pionniers en la matière, comme le Théâtre Vidy-Lausanne, le Climax Festival à Bordeaux ou le Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Plus près de nous, en Belgique, on peut citer l'Ancienne Belgique, La Monnaie, les Brigittines ou encore le Kaaitheater. En Wallonie, Mons arts de la scène (Mars) a mis sur pied le Festival Demain, qui s'engage pour la transition écologique et sociale, tandis que le Dour Festival s'est mis au vert en collaborant avec 3D ASBL (Dour Développement Durable) dans le cadre du projet européen Green Europe Experience (GEX).

"Pas de culpabilisation outrancière"

Au printemps 2021, la France a mis sur pied un plan de relance de deux milliards d'euros pour la culture, dont 20 millions pour encourager la transition écologique et numérique des lieux de création sur l'ensemble du territoire national. En Belgique, les politiques doivent encore s'emparer du sujet pour permettre une vraie mobilisation du secteur: "Il y a là un vrai dossier politique à ouvrir!", affirme Pierre Thys, directeur du Théâtre National, pour qui il n'y a pas encore d'objectifs clairs posés, malgré l'intérêt de Bénédicte Linard pour ces questions: "Les plans d'action sont encore troubles mais, si l'on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, on a intérêt à s'y mettre, il y a urgence".

Pour autant, "il ne faut pas de culpabilisation outrancière, mais bien avancer de front avec subtilité, sérénité et bienveillance". Il s'agit dès lors d'initier un travail en profondeur pour éclairer le secteur sur ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance aux énergies fossiles... Jusqu'à présent, peu d'institutions belges ont déjà réalisé leur calcul carbone: La Monnaie fait figure de pionnière, tandis que le Théâtre de Liège a chargé un groupe d'étudiants de l'ULiège de réaliser cette estimation!