Cracco rejoint la Monnaie, Davignon quitte Bozar

À Bozar, Étienne Davignon a là laissé la présidence à Isabelle Mazzara, actuelle directrice de l'ULB et ex-patronne du SPF intérieur après une carrière dans les cabinets ministériels libéraux francophones et flamands (Duquesne, Turtelboom, De Block). Elle sera épaulée notamment d'Hakima Darhmouch, ex-présentatrice du JT de RTL et aujourd'hui responsable du pôle culture à la RTBF, de même que de l'administratrice de société cotée la plus connectée de Belgique Hilde Laga.