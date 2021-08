Des artistes en résidence dans le quartier européen, c’est KULT XL

La Commune d’Ixelles et le Fonds du logement inaugurent un nouveau complexe au cœur du quartier européen composé de logements sociaux, d’ateliers d’artistes et d’une salle d’exposition. Fête d’ouverture ce samedi 28 août.

En quelques décennies, le Quartier Léopold a connu de grands bouleversements. Le «centre de congrès» devenu Parlement Européen dans les années 1980 a bouleversé la vie des habitants et chassé un nombre important d’entre eux. L’objectif de ces rénovations était donc de l’ordre de la réappropriation: «Les bâtiments situés aux 21 et 23 rue Wiertz constituent un exemple d’aménagement urbain à vocation multiple», se félicite les autorités communales car, à côté des logements pour seize ménages précarisés («dans un quartier où les appartements sont bien souvent financièrement inaccessibles», insiste la Commune), sont inaugurés sept ateliers d’artistes à la rue Wiertz et un à la rue d’automne.