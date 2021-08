Diagnostiquer la démocratie avec Tocqueville (1/4) | Les maladies de la démocratie

Manifestation "foulards rouges" en janvier 2019 à Paris pour exiger "l’arrêt des violences et de la haine, le respect de la liberté de la presse et le retour à l’État de droit".

Le philosophe politique Alexis de Tocqueville a brossé un portrait critique de la démocratie. Sans chercher à la célébrer, il a pointé ses fragilités tout en insistant sur les dangers qui la menace.

Alexis de Tocqueville (1805-1859) est l’auteur d’un chef-d’œuvre: "De la démocratie en Amérique". Dans ce livre, il étudie la jeune démocratie américaine. Aristocrate qui s’inquiète des bouleversements révolutionnaires, il fait un constat: l’Amérique est l’avenir de l’Europe. Autrement dit: l’aspiration à la démocratie est irrépressible. Rien ne l’arrêtera. Plutôt que se lamenter et cultiver la nostalgie de l’Ancien Monde, Tocqueville préfère tenter de comprendre le monde qui vient. Et c’est précisément ce à quoi il va s’atteler dans cet ouvrage de plus de 1.000 pages, composé de deux grands volumes.

À sa lecture, le lecteur contemporain ne peut être que stupéfait. En effet, Tocqueville anticipe, avec une acuité prodigieuse, notre époque: les dangers du conformisme, la perte du goût pour la liberté, l’apathie des citoyens et leur désintérêt pour la chose publique, les risques de despotisme au cœur de la démocratie, le danger d’un État de plus en plus omnipotent, les méfaits de l’individualisme, les sources des révolutions, le problème du racisme aux États-Unis, le phénomène des fake news, la tentation du populisme, etc. Il a ainsi dessiné des tendances de fond qui apparaissent aujourd’hui nettement.

Dans l'esprit de Tocqueville, la démocratie, "c’est une opinion totale qui exerce son emprise sur toutes choses humaines et, par conséquent, marque de son empreinte les institutions et les lois." Brigitte Krulic Biographe de Tocqueville

Probable défaillance

L’égalité constitue pour Tocqueville la matrice de l’organisation politique et sociale propre à la démocratie. Dans son esprit, la démocratie représente moins "un gouvernement qu’un état de la société", "c’est une opinion totale qui exerce son emprise sur toutes choses humaines et, par conséquent, marque de son empreinte les institutions et les lois", écrit Brigitte Krulic, auteure d’une biographie du penseur français. Ces institutions, Tocqueville les analyse en long et en large et envisage leur probable défaillance.

Cependant, ce n’est pas à ce niveau qu’il est le plus novateur: Tocqueville comprend, de manière géniale, que la passion démocratique de l’égalité produit des effets très concrets sur les individus. Dans le deuxième tome de son livre, il se fait ainsi sociologue et même psychologue: il veut saisir le caractère de l’homme démocratique, comprendre comment la démocratie bouleverse les mœurs et les usages, change les individus, modifie leurs habitudes, leurs manières de penser, de vivre, de sentir. Tocqueville montre ainsi qu’une doctrine politique ne se limite pas à l’action d’un gouvernement, mais elle produit une série d’effets moraux.

La tyrannie de la majorité

Dans cette foule d’effets qu’il identifie, "la tyrannie de la majorité" reste le plus célèbre: "Cette même égalité qui rend l’individu indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier le livre isolé et sans défense à l’action du plus grand nombre." Selon lui, la démocratie produit un conformisme dangereux. L’égalité pousse les hommes à l’uniformisation et au "politiquement correct".

"La démocratie ramène l’homme sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur." Toqueville Extrait de "De la démocratie en Amérique"

D’autre part, si la démocratie génère des sentiments comme l’empathie et le souci pour la dignité humaine, elle favorise aussi la médiocrité et le repli égoïste sur soi. Ce repli égoïste dans la sphère privée fragilise considérablement le lien social. "Les hommes des sociétés démocratiques ne doivent rien à personne, ils n’attendent pour ainsi dire rien de personne; ils s’habituent à se considérer toujours isolément, ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Ainsi la démocratie ramène l’homme sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur." Le citoyen abandonne ainsi progressivement la liberté pour la quiétude et la recherche de ses petits intérêts personnels: "foule d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme".

Autant Tocqueville admire la "grandeur" de l’individu qui aspire à la liberté, autant il abhorre les dérives de l’individualisme qui gangrènent les sociétés modernes. Petit à petit, le paysage des démocraties se compose ainsi de citoyens indifférents: "L’exercice de leurs devoirs politiques leur parait un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. S’agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main-forte à l’autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps leur manque."

Atomisés et rivés à leurs intérêts, les individus font face à un État qui gagne en puissance, étend de plus en plus son pouvoir dans la sphère privée et, sous couvert de les protéger, risque de les asservir.

Une nouvelle forme de despotisme

À partir de là, Tocqueville analyse une nouvelle forme de despotisme qui pourrait germer au cœur même de la démocratie. Atomisés et rivés à leurs intérêts, les individus font face à un État qui gagne en puissance, étend de plus en plus son pouvoir dans la sphère privée et, sous couvert de les protéger, risque de les asservir. "Il semble que si le despotisme venait à s’établir chez les actions démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères: il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter." La démocratie pourrait donc se retrouver étonnamment compatible avec des institutions politiques autoritaires. "J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du peuple."

Tocqueville a ainsi découvert que l’aliénation de l’homme démocratique ne s’explique pas par l’intention manifeste d’un pouvoir, mais par une espèce de perversion intérieure et insidieuse naissant des dérives de l’état d’égalité. C’est pourquoi, selon lui, la liberté peut être menacée dans un contexte pourtant démocratique. Ainsi Tocqueville aurait vu naitre les démocraties modernes en comprenant, au même moment, qu’elles étaient mortelles. Mais loin de s’arrêter à ce constat, il a proposé des façons de les guérir.