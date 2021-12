Gaming: "Life is strange" ou la couleur des sentiments

"Life is Strange: True Colors" vient d’arriver sur Nintendo Switch, il est le parfait représentant des "walking sims". Des jeux posés, dans lesquels l’intrigue et l’ambiance sont bien plus importantes que les réflexes du joueur.

Dès le menu, quelques accords de guitare sèche permettent de se mettre immédiatement dans l’ambiance: pendant la prochaine quinzaine d’heures que dure «Life is Strange: True Colors», on ne va pas terrasser des hordes de monstres ni tirer à l’arme automatique sur des légions d’ennemis. Rien de tout ça. Dans le jeu, on se contentera de discuter, d’observer et de se promener. C’est ce qu’on appelle un «walking sim», une «simulation de marche».

Dans «Life is Strange: True Colors», sorti en septembre, puis au début du mois sur Nintendo Switch, on incarne Alex Chen, une jeune femme qui débarque tout juste à Haven Springs, une ravissante bourgade minière du Colorado, nichée au pied d’une chaîne de montagnes. Des fleurs partout, des papillons qui virevoltent et des cerfs qui broutent tranquillement près du cours d’eau qui traverse le patelin - le tout sur fond de musique folk et rock, donnent rapidement le ton.

Un côté hipster

L’univers n’aurait certainement pas dénoté dans un film indépendant présenté au festival du film de Sundance, ou dans un métrage de Wes Anderson. Parfois même à l’excès; on a souvent l’impression d’évoluer dans une version particulièrement romantique de l’Amérique profonde. À titre d’exemple, à Haven Springs, il semblerait bien que le seul moyen d’écouter de la musique soit d’utiliser une platine et un vinyle. Difficile de faire plus hipster.

Mais cette ambiance idyllique ne va pas tarder à s’assombrir, en laissant un goût doux-amer dans la bouche du joueur, avant de verser dans le thriller pur jus. Peu après l’installation d’Alex et ses retrouvailles avec son frère, un tragique accident survient. Et la jeune femme va être contrainte de mener l’enquête tout en approfondissant ses liens avec sa communauté d’adoption.

LIFE IS STRANGE 3 True Colors : Bande Annonce Officielle (VF)

Superpouvoirs

Dans cette quête, elle peut heureusement compter sur des superpouvoirs. La jeune femme arrive en effet à percevoir des auras colorées autour des gens en fonction des sentiments qu’ils éprouvent. Et si ces derniers deviennent trop intenses, ils «contaminent» Alex. Une sorte d’empathie poussée à son paroxysme. Elle peut même lire dans leurs pensées. Ça tombe bien, car les dialogues représentent le cœur du jeu. Dans «Life is Strange» le joueur choisit chaque phrase que prononcera l’héroïne. Et chacun de ces choix aura un impact plus ou moins fort sur les relations entre les personnages et la suite de l’histoire. Un peu à la manière d’un «livre dont vous êtes le héros».

Dans le jeu, on se contentera de discuter, d’observer et de se promener. C’est ce qu’on appelle un "walking sim", une "simulation de marche".

Le reste du temps, on explore l’environnement et la ville. Chaque objet avec lequel on peut interagir est surligné et déclenche un commentaire d’Alex. La narration passe donc par les objets que l’on découvre, mais aussi par les échanges de texto entre la jeune femme et ses connaissances ou des posts de réseaux sociaux. Une narration qui se voit donc distillée et inscrite dans une temporalité lente qui incite à l’exploration et à la prise de temps. L’occasion aussi de mettre en avant l’humour omniprésent et très référencé du jeu. Toutefois, cette narration très découpée et les histoires de chacun des personnages permet aussi au jeu d’aborder des thématiques particulièrement lourdes: maladie, abandon, enfance difficile, des propos rarement abordés par le jeu vidéo. Dépaysant.

Une suite efficace qui ne réinvente pas la roue «Life is Strange», premier du nom, création du studio français Dotnod éditée par le géant japonais Square Enix en 2015, permettait d’incarner Max Scoffield, une jeune apprentie photographe capable de remonter le temps. Ce premier jeu était bien plus apocalyptique et grave que ne l’est «True Colors». Le second jeu, tout aussi sombre que le premier, mettait le joueur dans la peau de Sean, un jeune hispano-américain qui, accompagné de son petit frère Daniel, entreprenait de fuir Seattle en direction du Mexique natal de leur père. Un jeu sorti en pleine fin de règne de Trump aux USA et dont la dimension politique sautait aux yeux. Ce troisième épisode, désormais dans les mains du studio Deck Nine Games, n’entreprend aucune révolution. Le jeu est sans doute plus lisse que ses prédécesseurs. Tant dans le propos, un peu plus léger, que dans la forme. En effet, le jeu d’acteur et le doublage – surtout en anglais – des personnages font preuve d’un sacré lifting et les émotions sont plus convaincantes que jamais. À noter que les deux premiers épisodes sortiront sous la forme d’un remake en février prochain sur toutes les consoles actuelles.

Vue en plein écran "Life is Strange: True Colors". ©Square Enix

Avec "walking sim", le jeu s’essaie aux sentiments

Au départ, dans la première moitié des années 2010, le terme «walking sim» est péjoratif. Il servait à désigner un genre naissant représenté par des jeux majeurs comme «Dear Esther» (2012) ou «Gone Home» (2013). «Il a été beaucoup utilisé par les joueurs habitués aux jeux de tirs plus traditionnels», explique Björn-Olav Dozo, logisticien de recherche principal à l’Université de Liège, en charge des humanités numériques et des cultures populaires et chercheur au Liège Game Lab. «Pour ces joueurs, les walking sims n’étaient que des jeux de tir dans lesquels on avait supprimé les fusils et dans lesquels il ne restait donc pas grand-chose à faire. Mais comme toutes les étiquettes, celle-ci s’est finalement transformée en porte-étendard pour ce genre désormais très populaire.»

"Les walking simulators font primer le narratif sur les compétences psychomotrices et ont donc ouvert le jeu vidéo à tout un public moins à l’aise avec la coordination œil-main et les réflexes." Björn-Olav Dozo Logisticien de recherche principal à l’Université de Liège

Une popularité largement due à leur facilité d’accès. En effet, les walking sims ne requièrent pas particulièrement d’adresse. «Les walking simulators font primer le narratif sur les compétences psychomotrices et ont donc ouvert le jeu vidéo à tout un public moins à l’aise avec la coordination œil-main et les réflexes. Les jeux vidéo plus traditionnels reposent souvent sur la jouissance immédiate. Ralentir le tempo, comme le font les jeux narratifs, permet d’explorer des émotions plus froides comme la tristesse, la mélancolie ou la nostalgie».

Novo Amor - Life is Strange True Colors Interview

Pas besoin de parler

Et l’émergence de sentiment ne passe pas forcément par le texte, comme c’est le cas dans «Life is Strange: True Colors». «Une des caractéristiques du jeu vidéo est qu’il peut faire ressentir une très large gamme d’émotions, sans avoir à parler, à faire lire. Il peut simplement montrer, faire émerger le sens, à la fois dans l’environnement et dans les actions du joueur comme pouvait le faire Journey», ou plus récemment, «Unpacked».

Les jeux narratifs permettent aussi de s’affranchir d’un défaut relativement récurrent dans les jeux aux publics plus larges: la dissonance ludo-narrative. Cette notion désigne le décalage plus ou moins fort entre le personnage que l’on incarne, la narration du jeu et les actions que l’on réalise manette en main. Incarner une archéologue qui massacre des ennemis par paquet de 600 dans un «Tomb Raider», cela peut manquer de réalisme. «Au contraire des jeux d’action les plus populaires, où le personnage à l’écran pourrait être remplacé par la mire d’une arme à feu, les jeux narratifs proposent d’accomplir des actions beaucoup plus en phase avec l’avatar et l’univers dans lequel il évolue».

"Le parallèle avec les livres dont vous êtes le héros saute bien entendu aux yeux. La base matricielle est la même." Björn-Olav Dozo Logisticien de recherche principal à l’Université de Liège

L’importance des choix réalisés par les joueurs est également une des caractéristiques de ce genre de jeux. Bien souvent, une fois la partie terminée, le joueur peut voir quels choix de dialogues les autres joueurs ont faits et à quel point ces choix ont pu façonner leur expérience. «Le parallèle avec les livres dont vous êtes le héros saute bien entendu aux yeux», note l’expert. «La base matricielle est la même. Un univers plein de règles et de contraintes qui permettent aux joueurs-lecteurs de faire des choix marqués et d’évoluer différemment dans l’arborescence scénaristique.»