Élections: nos articles pour comprendre les enjeux culturels du scrutin

Les élections se jouent aussi, ce dimanche, sur le terrain de la culture. Programmes des partis, ombre du Vlaams Belang, inédit de Stefan Zweig, réflexions de Kundera, etc. À lire ici!

En vue des élections, qui se dérouleront ce dimanche 9 juin, L'Echo a passé au crible toutes les propositions pour la Culture des partis politiques. C’est peu dire qu’il a parfois fallu aller les chercher… Mais il est un parti qui a un plan très clair pour la Culture, c’est le Vlaams Belang. Pour le politologue Dave Sinardet, une coalition VB-N-VA aurait «un véritable impact négatif» sur le secteur, le monde associatif et les médias.

Lire aussi Élections 2024: le programme culturel des partis politiques

Publicité

À Bozar, Christophe Slagmuylder, de son côté, craint la contagion des idées conservatrices à l’ensemble des partis: "Il y a une contagion du fait que tout ce qui est culturel est aujourd’hui assimilé à quelque chose d’exclusif, d’élitiste. Cela me fâche beaucoup"...

Vue en plein écran L'auteur autrichien Stefan Zweig, vers 1930, travaillant à ses manuscripts. ©Getty Images

Stefan Zweig pour comprendre notre époque

Étrangement, en nous partageant sa mélancolie et son désespoir à travers un inédit paru chez Plon, Stefan Zweig nous revigore: il nous rappelle ce que nous pouvons perdre.

Voici l'un des extraits édifiants, tiré de "Mélancolie de l’Europe", un recueil de 17 textes écrits entre 1909 et 1941 par le célèbre écrivain autrichien. "Rarement l'atmosphère du monde (et de notre vieille Europe en particulier) a été aussi empoisonnée par la défiance, la désunion et la peur. (...) Partout, les frontières se ferment craintivement, jour et nuit les usines d'Europe travaillent à créer, après vingt siècles de réalisations magnifiques dans tous les domaines de la culture, les plus impressionnants et les plus géniaux instruments de destruction."

Lire aussi À relire Stefan Zweig, il est minuit moins le quart en Europe

Vue en plein écran L'auteur de "L'insoutenable légèreté de l'être", ici, à Prague, en 1973. ©AFP

Notre destin se joue en Europe centrale, avertissait Kundera

Dans le même ordre d'idée, on lira la méditation de Milan Kunder sur la fin possible de l'Europe. Dans "L'Occident kidnappé, ou la tragédie de l'Europe centrale", l'auteur tchèque met en garde contre la mollesse intellectuelle et contre l'ignorance, mère d'aveuglements coupables.

Milan Kundera pointait tout autant une menace insidieuse et interne à nos sociétés: la dévalorisation de la création contemporaine, porteuse d'utopies et de beauté, assoupis que nous sommes par l'ère du divertissement et du bavardage. Lui, préférait les penseurs aux «analystes médiatiques, ces danseurs modernes»...

Vue en plein écran Emmanuelle Loyer, en 2015 à Paris, après avoir reçu le prix Femina pour sa biographie de Claude Levi-Strauss. ©AFP

La diversité dans l'unité

Ensuite, vous lirez notre grand entretien d'Emmanuelle Loyer, professeure d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Spécialisée dans l'histoire culturelle des sociétés contemporaines, elle travaille sur les pratiques et politiques artistiques.

Elle a notamment publié «Une brève histoire culturelle de l'Europe», dans lequel elle montre qu’il n'y a pas une culture européenne qui viendrait justifier un destin commun, mais des cultures qui se croisent et se nourrissent les unes et les autres. Selon elle, "l’Europe réside plus dans des formes culturelles, comme la diversité à travers l’unité, que dans des contenus spécifiques".

Hymne à la joie - Fêtons l'Europe - Concert au Parlement européen

La grande musique de l'Europe

Enfin, que peut la musique face à des mouvements de l'histoire qui nous dépassent? On en a parlé avec Maria Grazia Tanese, administratrice des projets musicaux au Protocole du Parlement européen, qui organisait cette semaine quatre concerts au Parlementarium pour rappeler les grands faits et les idéaux fondateurs de l'Europe unie.

"Aujourd'hui, on va jouer Chostakovitch et il se peut que quelqu'un dise: 'Mais pourquoi jouer une musique russe au Parlement européen?' Et j'espère que quelqu'un le demandera, parce qu'alors, on pourra expliquer que ce n'est pas une question de musique russe, mais de dictature et des victimes qu'elle broie."

Lire aussi Une semaine de musique pour rappeler les valeurs de l'Europe