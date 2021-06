La Fondation Kanal décide de se choisir un directeur et une directrice artistiques

Le Conseil d'administration de la fondation Kanal a désigné à l'unanimité Kasia Redzisz et Bernard Blistène pour collaborer à la définition de l'avenir artistique du musée Kanal-Centre Pompidou.

Ce lundi 21 juin au soir, le Conseil d’administration de la Fondation Kanal a rendu son verdict : Kasia Redzisz et Bernard Blistène formeront le duo chargé de travailler ensemble à la définition de l’avenir artistique de Kanal-Centre Pompidou. Kasia Redzisz est actuellement Senior Curator à la Tate Liverpool alors que Bernard Blistène est Directeur du Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle du Centre Pompidou.

La décision s'est construite sur le travail d'un jury composé de six expert(e)s nationaux et internationaux et de quatre membres du CA, fait savoir l'établissement dans son communiqué.

"Cette collaboration est la synthèse parfaite pour KANAL: un regard neuf et une sensibilité artistique pluridisciplinaire nouvelle pour le long terme, et la garantie de poursuivre ce qui a déjà été entrepris avec succès pour construire ce musée du XXIe siècle main dans la main avec le Centre Pompidou jusqu’en 2027", précise le communiqué.

"Elles et il travailleront avec l’équipe de KANAL à la construction du musée de demain, à la sensibilisation et à l’inclusion de nouveaux publics et au rayonnement local, national et international de KANAL - Centre Pompidou" Kanal-Centre Pompidou

Prise de fonctions après l'été

Le processus de désignation fait suite à l'appel à candidatures lancé en décembre 2020 en Belgique et à l'étranger. "Plus d'une trentaine de candidatures, belges et internationales, ont été reçues et analysées minutieusement", assure l'établissement. Après avoir sélectionné sept candidatures, le jury a procédé à une journée complète d'interview pour recommander trois candidats au conseil d'administration de la fondation Kanal.