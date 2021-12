La Scam et la Sacd attaquent en justice le nouveau lock-down du secteur culturel

Les sociétés d'auteurs Sacd et Scam ont décidé d'attaquer en justice l'Arrêté royal qui entérine la fermeture, dès dimanche, du secteur culturel, décidée au Codeco de mercredi.

Dans un communiqué envoyé jeudi soir, on apprend que la Sacd et la Scam, au nom des milliers d'autrices et d'auteurs qu'elles représentent, préparent une action en référé au Tribunal de première instance contre l’Arrêté royal interdisant dès dimanche les activités dans le secteur culturel, et qui vient d'être publié au Moniteur belge.

Cet Arrêté royal entérine, en effet, la décision du Codeco du 22 décembre de fermer le secteur culturel, sans fixer de date de réouverture, alors que cette mesure préventive ne repose sur aucune base sanitaire évidente - le nombre des hospitalisations étant en baisse. Il est en outre clair à peu près pour tout le monde que ce n'est pas dans les salles de spectacles que le risque de contaminations est le plus élevé, celles-ci appliquant les protocoles "covid-safe" validés par les scientifiques et l'autorité fédérale. Les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement fédéral en la matière, n’avaient d'ailleurs pas requis la fermeture du secteur culturel à ce stade de l'épidémie.

L’équité et la proportionnalité de la mesure posent également question dans la mesure où d’autres secteurs, nettement plus exposés au risque de contamination, comme l’horeca, la grande distribution ou les transports, restent ouverts moyennant certaines restrictions.

Pour justifier l’annulation immédiate de la mesure, la Sacd et la Scam se basent en effet sur son "caractère discriminatoire et disproportionné" et sur l'absence de recommandation des experts du Gems.

Sur le plan politique, les deux sociétés d’auteurs vont prendre contact avec l’ensemble des partis et des ministres concernés, tant au niveau fédéral que communautaire et régional, pour "exiger une rectification de la part de ceux et celles qui ont soutenu, par leurs discours ou leurs silences, l’adoption de cette mesure et une prise de position explicite contre cette décision de la part des mandataires politiques qui n’ont pas pris part au Codeco".

Enfin, sur le terrain, elles affirment "soutenir les actions qui seront entreprises par les membres des secteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel." Très rapidement après la conférence de presse d’Alexandre De Croo (Open Vld), mercredi dernier, des appels à la désobéissance civile se sont, en effet, multipliés. Ainsi, les cinémas Vendôme, Palace, Galeries et Kinograph ont dit s'opposer à la décision du gouvernement et rester ouverts, tout comme de nombreux théâtres.