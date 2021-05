Laurence des Cars, la nouvelle patronne moderne du Louvre...

L'historienne de l'art aura à cœur d'ouvrir le plus grand musée du monde à l'international et à tous les publics.

Dans le domaine de l'art officiel, en France, diriger le Louvre c'est un peu le sacre suprême. Et cette fois, grande première, depuis 1793, date de sa création, c'est à une femme que revient cet honneur. Laurence des Cars, historienne de l'art des XIXe et XXe siècles, actuellement à la tête du musée d'Orsay et de celui de l'Orangerie, prendra officiellement en septembre la tête de ce joyau français. Qui est aussi, rappelons-le, le plus grand musée du monde par sa taille et sa fréquentation, avec plus de 10 millions de billets vendus en 2018.

S'ouvrir au monde actuel

"Le Louvre a beaucoup de choses à dire à la jeunesse, elle sera au cœur de mes préoccupations en temps que présidente." Laurence des Cars

En compétition avec d'autres, notamment celui de son prédécesseur, Jean-Luc Martinez, son projet intitulé "Louvre 2030" aura su séduire de par son ouverture le président Emmanuel Macron. "Le Louvre a beaucoup de choses à dire à la jeunesse, elle sera au cœur de mes préoccupations en temps que présidente", a-t-elle insisté de sa voix grave ce mercredi sur les ondes de France Inter. "Le Louvre peut être pleinement contemporain, s'ouvrir au monde d'aujourd'hui tout en nous parlant du passé."

Petite-fille de Guy des Cars

Cette obsession à "casser les distances" l'a semble-t-il toujours animée lors de sa carrière. Après des études pointues d'histoire de l'art à la Sorbonne et à la prestigieuse école du Louvre, cette femme réservée est devenue conservatrice au musée d'Orsay, où très vite elle a imprimé sa marque et sa direction. Fille de l'écrivain et journaliste Jean des Cars, et petite-fille de Guy des Cars, romancier connu pour ses innombrables best-sellers populaires, cette érudite a toujours su s'affranchir de sa filiation dorée (son nom complet est Laurence Elisabeth de Pérusse des Cars) pour dénoncer certaines injustices sociales. En témoigne l'exposition "Le modèle noir", qu'elle a promue en 2019 à Orsay, un événement ayant pour objet de lutter contre l'invisibilisation des personnes de couleur dans les arts des XIXe et XXe siècles.

"Les institutions sont inquiètes, elles ont peur de l’instabilité. Quand j’ai annoncé cette exposition, beaucoup pensaient que j’étais complètement folle, que j’allais mettre en danger le musée", a-t-elle raconté dans le quotidien El Pais en 2019. À Orsay, également, c'est elle qui avait plaidé auprès du ministère de la Culture en faveur de la restitution du tableau "Rosiers sous les arbres" de Gustav Klimt, une œuvre spoliée en 1938 à Vienne par les nazis.

Département consacré à Byzance

Sous sa présidence le nombre de visiteurs à Orsay n'a eu de cesse d'augmenter, tandis que le niveau d'autofinancement du musée a atteint 64%. Ses recettes fonctionneront-elles au Louvre ? Une chose est sûre, les défis sont nombreux. Avec la pandémie, ce dernier affiche 90 millions d'euros de pertes. Et les visiteurs étrangers, qui comptent, via leurs entrées, pour 75% de ses ressources propres ne sont pas encore revenus. Face à ces déconvenues, la nouvelle patronne a, cependant, déjà mille et une idées. Telles que repousser les horaires de fermeture, tisser des liens avec les autres musées, faire entendre la voix des créateurs et des grands savants. Et, ô surprise, ouvrir un neuvième département, consacré à Byzance.