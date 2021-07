Le généticien et essayiste français Axel Kahn est décédé

Le généticien et essayiste Axel Kahn est décédé à 76 ans des suites d'un cancer . Diagnostiquée en août 2020, la maladie ne l'aura pas dissuadé de mener campagne pour la vaccination contre le Covid-19 , comme il l'expliquait sur son blog: "Entre septembre 2020 et avril 2021, je suis sur tous les fronts médiatiques pour défendre la vaccination [...]."

"Quelle année que 2020!" C'est sur cette exclamation que s'ouvre, d'ailleurs, son dernier essai, "Et le bien dans tout ça?", paru en 2021 et dans lequel il revenait sur la pandémie de Covid-19.

Auteur de 27 ouvrages qui retracent sa passion pour la philosophie ("Raisonnable et humain", 2004) et son engagement politique et médical ("Faut-il légaliser l'euthanasie?", 2010), le Français était avant tout connu pour ses travaux scientifiques. Spécialiste des maladies génétiques, il était à l'origine de près de 600 articles publiés dans des revues internationales.