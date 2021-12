Le meilleur de nos articles culture de l'année 2021

©Photo12 via AFP

Florian Zeller, scénariste et réalisateur de "The Father" a conçu le personnage de son film spécialement pour Anthony Hopkins (photo).

Philosophie, cinéma, musique, arts plastiques... (Re)découvrez le meilleur des articles culturels de L'Echo publiés tout au long de cette année 2021.

Vincent de Coorebyter: "La culture n’est pas forcément un enjeu populaire"

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Le philosophe et politologue Vincent de Coorebyter analyse les raisons pour lesquelles le secteur culturel peine à être entendu par le monde politique dans le contexte du covid-19.

Un autre management culturel est-il possible? | Les musées à la traîne

Vue en plein écran ©Ephameron

Le secteur muséal à Bruxelles ne semble pas le plus enclin à mettre en place de nouvelles manières de gérer ses institutions. Petit à petit, néanmoins, comme à Bozar, le contexte évolue. Mot d’ordre: ouvrons les musées, et à tous les étages.

Géraldine Tobe joue avec le feu

Vue en plein écran ©saskia vanderstichele

L'artiste congolaise qui peint avec le feu était à Bruxelles pour défendre "Esprit des ancêtres", un grand projet d'expo à Kinshasa. Une dizaine d'artistes contemporains africains vont "adopter" chacun un objet ethnographique issu de musées occidentaux.

Judith Butler: "L’idée de ‘résilience’ est une plaisanterie cruelle, un jargon néolibéral"

Vue en plein écran ©©Basso Cannarsa/Opale/Leemage

Judith Butler, la philosophe américaine qui a posé les bases des "gender studies", est dans L’Echo à l’occasion de la sortie aux PUF d’un passionnant livre d’entretiens: "Le vivable et l’invivable".

Florian Zeller ("The Father"): "Je voulais que ce film soit une expérience"

Vue en plein écran ©AFP

Avec son premier film, le dramaturge français Florian Zeller signe un coup de maître. Anthony Hopkins, les Oscars, Alzheimer: il nous dit tout.

Akhenaton (IAM): "L’anxiété, c’est le mal du siècle"

Vue en plein écran ©AFP

Frappé par la manière dont l’individualisme, l’avidité et les réseaux sociaux abîment nos démocraties, le rappeur d'IAM nous revient avec un long poème, "La faim de leur monde".

Diagnostiquer la démocratie avec Tocqueville (1/4) | Les maladies de la démocratie

Vue en plein écran ©Hans Lucas via AFP

Le philosophe politique Alexis de Tocqueville a brossé un portrait critique de la démocratie. Sans chercher à la célébrer, il a pointé ses fragilités tout en insistant sur les dangers qui la menace.

In the Mood for Víkingur Ólafsson

Vue en plein écran ©Vikingur Olafsson

Longtemps resté seul face à lui-même, l'Islandais Víkingur Ólafsson réinvente aujourd'hui l'art du piano et transforme la séance d'enregistrement de son nouvel album, "Mozart & Contemporaries", en œuvre d'art. Rencontre.

Le Prix Filigranes 2021 booste la rentrée littéraire de L'Echo

Vue en plein écran ©Filip Ysenbaert | L'Echo

Partenaire de la librairie Filigranes, L'Echo vous dévoile en primeur les Prix Filigranes 2021 et en profite pour vous recommander ses coups de cœur de la Rentrée littéraire. Ça se lit ci-dessous...

Édouard Louis, auteur: "Raconter l'histoire d'une métamorphose, c'est en rendre d'autres possibles"

Vue en plein écran ©Arnaud Delrue

Dans son 5e récit autobiographique, "Changer: méthode", l'auteur français Édouard Louis revient sur toutes les péripéties qui l'on conduit de la pauvreté à la grande bourgeoisie internationale.

Le KIKK a dix ans (1/4) | Rétrospective avec Gilles Bazelaire et Marie du Chastel

Vue en plein écran ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Depuis 10 ans et grâce au KIKK Festival, la capitale wallonne secoue les enjeux de notre époque via les arts numériques.

Paulin Ismard, historien: "La race procède de l’esclavage, elle ne le précède pas"

Vue en plein écran ©©Philippe Matsas/Opale/Leemage

Dans "Les Mondes de l’esclavage", 50 historiens de plus de 15 nationalités montrent qu’on ne peut pas comprendre l’avènement de la citoyenneté et de la démocratie sans prendre en compte le développement de l’esclavage depuis l’Antiquité. Une contradiction dans notre pensée occidentale.

Thomas Dermine (PS): "Tout n'est pas spolié au musée de Tervuren!"

Vue en plein écran ©BELGA