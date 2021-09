metoo: l'artiste belge Jan Fabre devant ses juges fin mars-début avril

C'est l'un des grands noms de l'art contemporain: le sculpteur et chorégraphe belge Jan Fabre, soupçonné de "harcèlement sexuel" au sein de sa compagnie de danse et d'un "attentat à la pudeur", sera jugé au printemps par le tribunal correctionnel d'Anvers.

Mardi matin, une audience dite d'introduction a fixé les dates du procès, prévu sur deux jours les 25 mars et 1er avril 2022, a annoncé le président du tribunal.

Eline Tritsmans (photo ci-dessous), qui défend Jan Fabre, a justifié l'absence de son client, qui attend de pouvoir s'expliquer devant la justice, "pas dans les médias". "L'image donnée de lui dans les médias ne correspond pas à la réalité, on l'a caricaturé de manière grossière, on s'en expliquera devant le tribunal", a affirmé l'avocate devant des journalistes.