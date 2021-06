Nominations à Kanal: "Ce n’est pas ce que le jury a décidé"

La politique culturelle de la Région bruxelloise sur le grill

Si la Région Bruxelles-Capitale a pu s’engager dans un projet Kanal, c’est à la faveur de la sixième réforme de l'État qui lui octroie une nouvelle compétence, à savoir le subventionnement d'initiatives culturelles, à condition que celles-ci soient d'intérêt régional. "On parle de matières biculturelles d’intérêt régional, mais dont les contours sont flous car c’est une compétence récente", explique Pierre-Yves Lux, député Ecolo qui, comme la plupart de nos interlocuteurs voit d’un bon œil que le gouvernement Vervoort se saisissent de dossiers muséaux pour construire une identité bruxelloise. "Prendre son destin en main, c’est plutôt positif!" Et quand il n’y a pas de règle, autant les inventer. D’aucuns reconnaissent "l’intelligence" (version "coup de maître" pour les uns, "cow-boy" pour les autres) d’Yves Goldstein, chargé de mission, directeur de Kanal et ex-chef de cabinet de Rudi Vervoort qui parvient, grâce à son accord avec Pompidou et ses merveilleuses collections, à mettre sur pied en trois ans une grande exposition Kanal Brut et puis une autre qui accueilleront près d’un demi-million de visiteurs entre 2018 et 2021.

Mais, il y a un mais. La transparence de l’ensemble. La courte existence de Kanal a été émaillée de polémiques parfois liées à des situations de conflits d’intérêts qui auraient pu être évitées par la tutelle comme le recrutement, à son lancement, peu rigoureux, des premiers salariés du musée qui aboutit à un comité de direction uniquement composé d’ex-cabinettards. "Ce n’est pas normal, mais ce n’est pas nouveau. La politisation est très forte au sein des directions des administrations, la grande majorité étant étiquetée PS", nous explique Marion Alecian, directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), ASBL qui promeut la notion de démocratie urbaine. Cela gêne pour un projet muséal dont Yves Goldstein dit qu’il ne doit pas "s’imposer d’en haut dans une approche top-down dont quelques-uns seraient les dépositaires".

Responsabilité de la Région

Il y a aussi eu les reproches formulés fin 2020 dans Le Soir par Anne Pontegnie, membre du comité scientifique de Kanal dont elle finit par claquer la porte après avoir "tout essayé" dénonçant "l’homogénéité culturelle, sociale et générationnelle" d’un lieu qui, selon un autre ex-salarié de Kanal, "oublie trop de monde". Mais en quoi la Région serait-elle responsable? "Vu que la culture est une compétence récente, il n’y a pas d’administration liée à la culture, ce qui ne favorise pas la lisibilité des projets puisqu’ils sont éclatés sur différentes poches budgétaires. Il n’y a pas non plus de contrôle par une instance indépendante. Ni aucun lieu de concertation au niveau bruxellois avec les acteurs, ce qui explique l’émergence de polémiques, que ce soit lié au musée du chat ou à Kanal. Les questions arrivent à la connaissance du grand public au moment des enquêtes urbanistiques, c’est-à-dire bien trop tard", analyse Pierre-Yves Lux (Ecolo).

Ainsi, bon nombre d’acteurs culturels ont vu émerger de loin et sans se sentir concernés un grand projet muséal "comme par magie". À quelques pas de Kanal, à Molenbeek, où travaille la compagnie de théâtre-action Ras El Hanout, on nous parle du grand étonnement de voir cette "immense somme d’argent" disponible pour la culture. "Nous sommes loin de ce monde-là, mais c’était vraiment la surprise. Deux cents millions d’euros? Actuellement, on essaye de refaire la ventilation de la salle et on ne trouve personne pour nous aider à payer la facture de 50.000 euros." Du côté de Café Congo, qu'Yves Goldstein cite pourtant comme partenaire du futur projet Bruxelles-Kinshasa de Kanal, la responsable parle d’un "manque de transparence flagrant pour les Bruxellois". "Je vois de loin Kanal comme quelque chose de flou et nébuleux alors que j’ai une vision claire de l’ensemble du paysage culturel à Bruxelles. C’est sans doute un pré carré pensé depuis Paris avec quelques-uns du PS."

"On a l’impression d’être un mauvais Bruxellois quand on pose des questions sur les projets culturels du gouvernement", commente aujourd’hui le député bruxellois MR Gaëtan van Goidsenhoven. Interpellé à quatre reprises en plus d’une semaine sur ces sujets, le cabinet de Rudi Vervoort n’a finalement pas donné suite à notre demande d’interview. La semaine dernière, Dirk Snauwaert, directeur du Wiels, le centre d’Art contemporain basé à Forest, lui, n’a pas hésité à décrocher son téléphone pour souhaiter "bonne chance" à la direction artistique qui serait désignée pour "corriger toutes les défaillances" d’un projet "mégalomane". "C’est de la poudre aux yeux. Je ne comprends pas qu’on ne s’indigne pas", lâche-t-il, lui qui ne voit aucun intérêt à discuter avec Kanal. "Je fais de la Culture, moi, pas de la politique."

Alors, que faut-il faire du côté de la Région pour que ce qui est (presque) unanimement décrit comme une opportunité pour Bruxelles, en tout cas un projet d’ampleur de 210 millions d’euros en huit ans, ne soit pas ressenti comme celui de l’entre-soi? Outre la question de l’instance de contrôle indépendante, pour Marion Alecian, de l’ARAU, il faut poser les questions de façon ouverte, en-dehors des cabinets. "Quelle politique culturelle mener en partant des besoins du secteur et en favorisant la concertation avec la population?" C’est une telle dynamique consultative que revendique le duo Hadja Lahbib-Jan Goossens en charge de la candidature de la Région bruxelloise au titre de Capitale européenne de la Culture en 2030. "Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un bureau pendant trois ou quatre ans ans avec un comité d’experts et de sortir une note", nous annonçaient-ils et elle en mai dernier.