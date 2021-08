Pascal Chabot, philosophe: "Le propre de la philosophie est de mettre en relation théorie et existence"

Les Rencontres Inattendues convoquent écrivains, philosophes, comédiens et musiciens pour des spectacles et des réflexions interactives.

"Qui sommes-nous?", la question inspire les personnalités des lettres et des sciences humaines (Bruno Latour, Tobie Nathan, Leila Slimani, Vinciane Despret, Stefan Hertmans…) invitées aux Rencontres Inattendues de Tournai pour des rencontres philosophiques et musicales. Entretien avec Pascal Chabot qui convie le public à entrer dans l’univers d’Aldous Huxley et d’Hannah Arendt.

Voyez-vous ces Rencontres Inattendues, auxquelles vous participez depuis leur création, comme une occasion, devenue rare, de penser ensemble et à haute voix?

Le festival qui fête ses dix ans a deux aspects, l’un de créations originales, avec de véritables spectacles et un autre plus intimiste avec "Les petites histoires de la philosophie" qui sont des moments assez stimulants où on peut construire une réflexion avec le public sur base d’un texte.

"Être intelligent, c’est savoir à quoi cela sert d’être intelligent, il s’agit d’en user comme d’un moyen, en posant la question de ses finalités."

Vous avez conçu avec deux musiciens un spectacle autour d’Aldous Huxley pour redécouvrir à la lueur d’aujourd’hui l’auteur de "Le meilleur des mondes"?

C’est l’un des grands mythes du XXe siècle tout de même, mais qui a sans doute éclipsé cette figure passionnante de la littérature. J’évoque six jours de son existence, depuis la fin de son adolescence, quand il est devenu presque aveugle et a noué un rapport au monde tout à fait différent, avant de se muer petit à petit en écrivain caustique, très brillant. Un autre moment est lorsqu’il dépasse son pessimisme et le constat assez dur qu’il professe quant à l’évolution de la civilisation, puis son départ pour les États-Unis dans le désert, et son intérêt pour le mysticisme.

Ce qui vous a intéressé, c’est ce côté visionnaire et la manière dont il a dépassé son pessimisme?

Effectivement, et cette pensée très expérimentale. Huxley est tantôt écrivain tantôt essayiste mais c’est aussi un grand observateur de la société. Je le place sous le signe de la perception, non seulement à cause de son problème de vue mais aussi parce qu’il a cherché à voir autrement, notamment par la mescaline. Il s’est aussi interrogé sur le rôle de l’intelligence. Être intelligent, c’est savoir à quoi cela sert d’être intelligent, il s’agit d’en user comme d’un moyen, en posant la question de ses finalités.

"Ce que nous pensons transforme nos existences et nos existences transforment notre pensée."

Cela nous amène à cette autre interrogation: Qu’est-ce que penser? À l’heure de l’opinion tous azimuts, des réponses apportées par les algorithmes et l’IA, on peut se le demander. Avec Hannah Arendt notamment, autour de cette lecture commentée que vous proposerez?

Effectivement, Arendt met en avant les questions plus que les réponses en se disant que la philosophie est une reformulation de la question, qui vaut pour elle-même. Tout l’intérêt est dans les termes dans lesquels on reformule. Elle était assez sensible au fait qu’il n’y a pas de réponse définitive quant à savoir ce qu’est la mort, l’amitié ou l’amour. On peut le théoriser mais le propre de la philosophie est de mettre en relation la théorie et l’existence.

Vue en plein écran Pascal Chabot est un philosophe qui se penche sur notre civilisation et ses enjeux. ©Dieter Telemans

Le lien entre les ouvrages d’Hannah Arendt et les vôtres, si j’ose dire, est d’essayer d’élaborer l’expérimentation de cette confrontation avec la vie?

Tout à fait. Ce que nous pensons transforme nos existences et nos existences transforment notre pensée; c’est tout l’intérêt de la philosophie. Une philosophie qui ne serait pas nourrie par l’expérience serait peu intéressante et celle qui ne ferait qu’expliciter l’expérience passerait à côté du concept ou de l’universel, qui est tout de même ce que la philosophie recherche. Hannah Arendt permet d’éveiller à cela et de construire une réflexion. Nous lirons "Les hommes sont des êtres de l’interrogation", extrait de "La vie de l’esprit". Nous sommes là très loin du déjà-pensé. Elle se demande comment organiser une vie en commun décente. Elle pense dans l’ombre du totalitarisme, pour voir comment et où il a pu germer, et comment faire en sorte de produire une pensée dans une ère où tout est machinique, contraint, autoritaire. Mais sa voix laisse place aussi à la fragilité, à la "natalité" comme elle le dit, à ce qui demande à naître. Elle a cette phrase: "Le monde s’use"; il appartient à chaque génération de le rafraîchir, de le reconstruire. Cette usure du monde, nous devons toujours l’avoir en tête, et aussi, savoir passer à d’autres le flambeau de penser à nouveau le monde.