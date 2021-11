Tristane Banon: "Le néo-féminisme reste inutilement agressif, radical et extrémiste"

La journaliste et romancière Tristane Banon, qui porta plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol en 2011, publie un essai dans lequel elle plaide pour la "paix des sexes" en proposant un "féminisme universaliste" qui réconcilierait les hommes avec les femmes.

La journaliste et romancière Tristane Banon, qui porta plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol en 2011, publie un essai dans lequel elle plaide pour la "paix des sexes" en proposant un "féminisme universaliste" qui réconcilierait les hommes avec les femmes.

"La paix des sexes" Tristane Banon Éditions de l’Observatoire 186 p., 17 euros ***

Qu'est-ce qui vous a poussé écrire ce livre?

Je ne me reconnais plus dans le mouvement néo-féministe qui diabolise et exclue les hommes. Aujourd'hui, si on écoute les néo-féministes, un homme ne peut pas parler de féminisme. Or, il n'y a pas besoin d'être une femme pour parler de féminisme, d'être noir pour parler de racisme. En 2021, que les hommes décident de parler de féminisme me semble être une bonne chose.

"Le cadre juridique actuel ne justifie donc plus une quelconque guerre des sexes."

Comment caractérisez-vous cette guerre entre les sexes?

La guerre des sexes a existé à une époque où le droit sacralisait une différence entre les sexes. Quand la femme pouvait être mariée à partir de 15 ans, quand elle devait demander l'autorisation pour travailler, etc., les hommes et les femmes étaient alors clairement opposés, car inégaux. Mais ce n'est plus le cas. Le dernier droit différenciant est tombé: il s'agissait de l’âge du mariage. Or, toutes ces lois qui ont fait évoluer l'égalité entre les hommes et les femmes ont notamment été votées par des hommes. Le cadre juridique actuel ne justifie donc plus une quelconque guerre des sexes.

"Je défends un féminisme universaliste. Ce n'est pas en se coupant de la moitié de l'humanité qu'on y arrivera…"

Le problème réside donc seulement dans l'application de la loi, selon vous?

Oui, il n'existe pas d'État "phallocrate" ou de monde qui serait dirigé par le patriarcat. Le problème est différent: l’État a mis sur pied une égalité qui n'existe pas dans le quotidien. Pour accéder à cette application des droits, il faut se mettre tous ensemble. C'est un travail collectif. C'est pourquoi je défends un féminisme universaliste. Ce n'est pas en se coupant de la moitié de l'humanité qu'on y arrivera…

Mais ne pensez-vous pas qu'il subsiste tout de même des traces de ce patriarcat dans nos sociétés, qui profite aux hommes en les maintenant dans une position de domination à l'égard des femmes?

Le sexisme systémique n'existe plus, tout comme le racisme systémique. Ce qui existe encore, ce sont des réflexes sexistes. On ne peut pas prendre de cas particuliers pour décrire des généralités. Ces lieux où le sexisme demeure, il faut les combattre. Mais remarquons une chose: très souvent, les hommes sont d'accord là-dessus. Prenons l'exemple de l'inégalité salariale: elle est interdite par la loi. Je n'ai jamais vu, dans une entreprise, des hommes réclamer l'inégalité salariale!

Bien sûr, il y en a toujours que ça arrange. Mais pourquoi ne pas imaginer que, collectivement, on fasse changer les choses? Ces possibilités ne sont pas mises en avant par les féministes actuelles. J'aimerais que les féministes décident de prendre vraiment en main la question de l'égalité salariale.

Lire aussi Sandrine Rousseau, une écoféministe radicale

Mais prenons l'exemple des violences à l'égard des femmes. Il y a quand même à cet endroit un problème structurel, non?

Les néo-féministes parlent de "féminicide" pour dire que les femmes seraient tuées parce qu'elles sont des femmes. En réalité, une femme n'est pas tuée parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est la femme de cet homme-là. On transforme ces actes en histoire de genres alors que, pour les expliquer, il faut en réalité faire une analyse socioculturelle. Ces meurtres pourraient être évités si l'environnement immédiat prenait les choses en main: les voisins, les collègues, etc. Il y a une responsabilité collective. Il ne suffit pas de pointer l'homme en général comme étant le responsable.

Le rapport à la justice a changé, selon vous?

Les néo-féministes prétendent que rien ne change. Ce n'est pas vrai, même s'il reste du chemin à faire. Depuis 2011, les choses ont beaucoup changé. Les femmes vont plus facilement porter plainte, par exemple. Et leur plainte est mieux prise en compte.

Ce néo-féminisme n'apporte donc rien de positif à vos yeux?

Il apporte une conscience collective à force de battage médiatique. Il peut avoir un impact collectif. Mais le néo-féminisme reste, à mes yeux, inutilement agressif, radical et extrémiste. Non seulement il n'apporte pas de solution mais, le plus souvent, il aboutit à une contre-productivité, comme on a pu le voir dans l'affaire Mila.

Est-il antidémocratique?

Quand les néo-féministes demandent une présomption de véracité, c'est antidémocratique. Le néo-féminisme voit tout par le prisme de la femme et refuse de prendre en compte l'intérêt collectif. C'est le propre de la radicalité: s'éloigner du compromis. Les néo-féministes compromettent le compromis. Or, le vivre ensemble implique toujours un compromis. Je n'ai jamais vu des avancées dans la société qui doivent quelque chose à la radicalité.

Les suffragettes, par exemple, n'étaient pas radicales, selon vous?