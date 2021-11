Trois jeux de société à offrir... ou à s'offrir

L'Echo a sélectionné pour vous trois jeux de société qui n'auront pas trop de mal à convaincre réfractaires, amateurs ou passionnés. Sans oublier les plus jeunes.

1. "Parks" (à partir de 10 ans)

Il y a des livres bien édités, il y a aussi des jeux bien édités. "Parks" (Matagot) en est sans doute l'exemple le plus frappant de ces dernières années: une boîte compacte dans laquelle chaque élément trouve sa place, de magnifiques cartes représentant les parcs nationaux américains, illustrées par une pléiade d'artistes. La mécanique du jeu est tout aussi soignée (nous n'en parlerions pas sinon). Vous incarnez deux randonneurs qui arpentent au fil des saisons les parcs nationaux américains. Vous y prendrez des photos et n'oublierez pas de vous hydrater – on s'y croirait. Le choix de vous arrêter ici ou là est parfois cornélien, et, au final, celui qui a fait le voyage le plus inoubliable remporte la partie. NB: le jeu est doté d'une excellente extension dénommée "Nightfall". (de 1 à 5 joueurs, 45 minutes, 50 euros).

2. "MicroMacro Crime City Full House" (à partir de 10 ans)

Le premier opus de ce jeu ("MicroMacro Crime City") a raflé les prix les plus prestigieux du secteur, et à juste titre! Toujours éditée par Spielwiese, la suite ne démérite pas, au contraire. Chapeau d'abord pour la singularité: ce jeu ne ressemble à nul autre. Muni d'une loupe, vous allez explorer une carte représentant une ville (ressemblant à celles des "Où est Charlie?"), dans laquelle moult crimes et délits ont été commis. Ensemble, vous allez devoir élucider chacun de ces crimes en pistant les différents protagonistes sur la carte. Les énigmes sont claires, bien ficelées et souvent amusantes. (de 1 à 4 joueurs, de 15 à 45 minutes, 25 euros).

3. "Andor Junior" (à partir de 7 ans)