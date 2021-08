Un autre rapport au vivant (2/4) | Le biomimétisme radical avec Gauthier Chapelle

S’inspirer de la nature, oui. Pour la dominer d’une manière nouvelle, non. C’est le crédo de Gauthier Chapelle qui joint le geste à la parole scientifique.

Docteur en biologie et ingénieur agronome diplômé de l’UCLouvain, Gauthier Chapelle a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages largement partagés et discutés parmi le grand public: "Le vivant comme modèle: pour un biomimétisme radical" en 2015, "L’entraide, l’autre loi de la jungle" en 2017 ou encore "Une autre fin du monde est possible: vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre)" en 2018. Il est aujourd’hui père au foyer à mi-temps, conférencier et animateur au sein de l’association Terr’Eveille.

Quel a été le chemin qui vous a amené à devenir la personne engagée que vous êtes aujourd’hui?

Cela vient d’un héritage familial avec un grand-père, puis une mère passionnée par les oiseaux. Et la Bretagne où j’ai vécu à partir de mes dix ans. J’y ai vu la plus grande marée noire de l’Histoire ravager les côtes. Cela m’a plongé brutalement, d’une part, dans la beauté du contact avec la mer et, d’autre part, dans mes premiers questionnements sur notre manière de vivre en compatibilité avec la nature. Ensuite, la même dichotomie a eu lieu lors de mes voyages d’études en Antarctique: d’un côté, beauté de la nature et, de l’autre, les plastiques sur les plages et les effets du changement climatique déjà plus que palpables. Cela m’a définitivement inscrit dans un désir d’action.

Vue en plein écran Gauthier Chapelle.

Vous travaillez alors à la Fondation Polaire où vous rencontrez le biomimétisme.

Plus je découvrais les travaux des climatologues, plus j’étais inquiet du décalage entre l’énormité des impacts annoncés et le dérisoire des écogestes proposés. Et quasi rien n’a changé depuis lors, même si on a l’impression que l’on recycle mieux ou que l’on développe les énergies renouvelables. Mais elles ne sont pas renouvelables du tout, car dépendantes de combustibles fossiles et des métaux. C’est cette compréhension, parmi d’autres, qui m’a conduit au biomimétisme qui, pour résumer, nous propose de nous inspirer du vivant pour être durable en partant du constat que les autres espèces s’arrangent avec les limitations du système-terre depuis quatre milliards d’années et qu’il faut aller voir ces professeurs-là pour apprendre.

"Non seulement les organismes vivants nous inspirent, mais ils sont passés experts pour prospérer gracieusement et à long terme sur Terre", écrit la scientifique Janine Benyus qui a théorisé le biomimétisme. Mais aujourd’hui, vous déchantez. Pourquoi?

Le biomimétisme se fait rattraper par la machine néolibérale avec tout le "greenwashing" qui va avec. Dans la manière que les entreprises ont de l’appliquer, il n’y a pas de rupture avec l’exploitation du vivant. Si c’est pour imiter la forme du martin-pêcheur dans la conception d’un TGV, c’est bien, on gagne deux points de CO2, mais on ne diminue pas le nombre de TGV sur la planète. En fait, le discours majoritaire reste inchangé: il faut de la croissance. Alors que cette croissance est en train de nous tuer en tuant l’écosystème dont on dépend. Résultat, si l’on regarde les indicateurs qui comptent (production de gaz à effet de serre, taux d’extinction des espèces, etc.), il n’y a rien qui ait fondamentalement changé.

Décroissance, désindustrialisation: pourquoi est-ce encore si tabou?

Notre culture s’est éloignée du rapport à la spiritualité et à la nature, nous laissant profondément isolés en tant qu’espèce. Là-dessus, la culture dominante nous dit qu’il faut posséder pour être heureux. C’est un changement de culture dont on a besoin (sans imposer mais en encourageant à expérimenter) vers comment trouver son épanouissement dans l’avoir moins de matériel. Chez les jeunes, c’est beaucoup moins tabou. Mais chez les politiques et les entrepreneurs, et même chez ceux parmi ces derniers qui se lancent dans l’économie régénérative, impossible de parler de décroissance. Comment peuvent-ils regarder leurs enfants et petits-enfants dans les yeux? Notre monde s’apprête pourtant à vivre des bouleversements qui vont redéfinir les notions de frontière, de solidarité ou encore de la façon d’exercer le pouvoir. Par exemple, on ne retrouve pas les grands systèmes hiérarchiques pyramidaux dans le vivant qui, en gros, fonctionne de manière anarchiste (au sens étymologique) pour surmonter les crises. Les décisions se prennent localement, en connexion avec les autres. Si on ne favorise pas la coopération, nous serons balayés par les événements pour lesquels on a pu constater que notre degré d’impréparation est effarant.

La coopération, c’est aussi une solution biomimétique?

Complètement! Il y a de la compétition dans le vivant, on nous l’a assez dit, mais pas un seul organisme ne fonctionne sans coopération, y compris avec les bactéries et les virus. De plus, cette coopération augmente quand les conditions durcissent car le vivant a expérimenté que lorsque l’on manque de ressources, on peut mourir de la compétition. Il faut rééquilibrer au sein de l’espèce humaine, cela passe par la fin de la domination des hommes sur les femmes – vive l’écoféminisme! –, mais on doit aussi absolument commencer à coopérer avec les espèces non humaines et arrêter de les prendre pour des débiles. Les études sur l’intelligence des plantes, par exemple, sont en train d’accompagner ce changement.

Chez vous, il ne s’agit pas d’un discours théorique: vous avez fait un retour à la terre, à la vie en communauté et vous tentez aussi une école dans les bois pour votre petit dernier.

En effet. N’importe quel système éducatif repose sur des horaires, le rythme de travail des parents et le "1 prof pour 25 élèves", contexte dans lequel les enfants apprennent vite à ne plus écouter leurs besoins pour manger, dormir, jouer, etc., et se déconnectent du vivant. Pour organiser cette autre école, il faut se confronter à un autre changement culturel nécessaire: sortir de la famille nucléaire, recréer des communautés intergénérationnelles alors qu’on a tous nos réflexes compétitifs, donc pas si faciles à modifier. Mais réapprendre la coopération nous évitera de nous taper dessus quand les ressources viendront à manquer.

À lire parmi les ouvrages (co-)écrits par Gauthier Chapelle: "Humanité bio-inspirée, une autre approche", avec Kalina Raskin, Cherche-midi, 2020 et "L’entraide: l’autre loi de la jungle", avec Pablo Servigne, Poche, 2019.