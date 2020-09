10 coups de cœur pour une rentrée littéraire

Epinglés dans notre dossier spécial, dix livres, dans tous les styles, pour conserver les bonnes habitudes du confinement. Lire!

«Même morts les garçons étaient un problème», écrit Colson Whitehead. Impossible pour des promoteurs de construire sur un cimetière clandestin de jeunes Noirs assassinés. Même mortes, Abir et Smadar étaient aussi un problème, pourrait ajouter Colum McCann: elles empêchaient le déni de se dérouler tranquillement.

Livres politiques 1.«Nickel Boys». Colson Whitehead

Traduit de l’américain par Charles Recoursé. Albin Michel, 272p., 19,90 euros 2.«Apeirogon». Colum MacCann

Traduit de l’anglais par Clément Baude. Belfond, 512p., 23 euros.

La haine raciale aux États-Unis, les victimes du conflit israélo-palestinien trouvent chez ces deux écrivains de nouvelles formes littéraires. «Nickel Boys» (Albin Michel) et «Apeirogon» (Belfond) s'emparent du réel, d'interviews, d'enquêtes sur le terrain pour composer un roman factuel dans lequel la fiction éprouve et incarne la tragédie, sans la trahir.

Deux fois récompensé par le Prix Pulitzer, Colson Whitehead met au jour le sort réservé aux Afro-Américains. «Underground railroad», qui lui valut son premier Pulitzer, mettait au jour un réseau clandestin qui a aidé des esclaves fugitifs. «Nickel Boys», son second Pulitzer, exhume le sort atroce de lycéens noirs brutalisés jusqu'à la mort, pendant cinquante ans, dans un centre de redressement de Floride. Le fait-divers s'inscrit dans l'histoire ségrégationniste des États-Unis. Inutile de rappeler combien cela reste d'actualité. - S. C.

Roman sur l'engagement 3.«Comme un empire dans un empire». Alice Zeniter

Flammarion, 400p., 21 euros.

Trois ans après «L’art de perdre», Goncourt des Lycéens 2017, Alice Zeniter signe un roman sur l’engagement politique pour lequel elle s’est documentée dans les moindres détails, allant jusqu’à créer des images très fortes sur ce qui, par définition, demeure insaisissable: le web. Avec ce livre, elle crée un personnage de hackeuse dans la veine de Lisbeth Salander, l’héroïne-culte de Stieg Larson: «L» s’interroge sur son combat au moment où son compagnon vient d’être arrêté pour avoir piraté une société de surveillance. Elle rencontre alors Antoine, assistant parlementaire d’un député socialiste, passionné par la guerre d’Espagne. Ensemble, ils s’interrogent sur la façon de poursuivre la lutte… - A. D.

Vue en plein écran Alice Zeniter. ©BELGAIMAGE

Roman psychanalytique 4.«Saturne». Sarah Chiche

Seuil, 208p., 18 euros

Après «Les Enténébrés», prix de la Closerie des Lilas en 2019, la psychologue Sarah Chiche livre un nouveau roman familial et psychanalytique, portrait à la fois caustique et émouvant de la bonne société médicale française du siècle dernier. Devenue écrivain parce qu’elle en a fait la promesse à son père mort prématurément, la narratrice voue un grand amour à cet homme décédé dans des circonstances tragiques alors qu’elle n’était qu’un bébé. Lorsqu’elle rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie, un voile se soulève et une histoire à la fois singulière et collective s’offre à elle – qui n’est pas sans rappeler «Le pays des autres» de Leïla Slimani. Une puissante réflexion sur le deuil et la dépression, qui flirte parfois avec un narcissisme extrême… - A. D.

Polar 5.«Arène». Négar Djavadi

Liana Levi, 432p., 22 euros.

On avait découvert Négar Djavadi avec «Désorientale», premier roman autobiographique ayant fait couler beaucoup d’encre: la scénariste née à Téhéran déploie cette fois une véritable intrigue dans laquelle un maître de la fiction, nouveau nabab des séries, voit son monde basculer suite à la disparition de son téléphone portable. Le jeune type qu’il pense responsable du vol est retrouvé mort après leur altercation, et la vidéo de celle-ci se retrouve au-devant de la scène. Victime de cette propagation virale sur les réseaux sociaux, l’homme se trouve confronté à un kyrielle de personnages très actuels – jeunes des cités, flics, mères de famille et travailleurs au noir: tous captifs de l’arène d’une nouvelle série explosive… Une intrigue haletante et complexe, qui dit bien l’incertitude, la peur et la violence de notre temps. - A. D.

Vue en plein écran Negar Djavadi. ©AFP

Roman écologique 6.«Le grand vertige». Pierre Ducrozet

Actes Sud, 368p. 20,50 euros

Époustouflant projet romanesque que ce Grand vertige ! Après son Prix de Flore pour L’Invention des corps en 2017, Pierre Ducrozet signe un livre inclassable, à la fois roman d’amour et de formation, d’espionnage et de voyage – un refus aux assignations que l’auteur partage avec son personnage principal, Adam Thobias, brillant scientifique et gourou de l’écologie. Repartant de la question centrale du livre précédent – comment on habite nos corps –, Ducrozet s’est demandé cette fois comment on habitait le monde – le rapport entre soi et l’habitat extérieur – et, de cette question, s’est penché sur la loi du vivant : le mouvement, cette force contre laquelle l’humain a mobilisé ses ressources pour le dompter. - A. D.

L'occasion de se réinventer

Optimiste face aux défis actuels qui sont, à ses yeux, l’occasion de se réinventer, Ducrozet a construit un récit choral, inscrit dans un passé proche où l’humain aurait réagi positivement face au défi climatique, développant une écriture rhizomique – une construction romanesque qui épouse la quête des personnages et leurs convictions. Repensant la relation au voyage, l’auteur suit le rythme de ces figures parties enquêter dans le cadre d’une « Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel », dirigée par Thobias, qui avait en son temps participé à l’opération MEDEA lancée par Al Gore.

Un budget colossal lui a été attribué pour mener à bien sa mission : 120 milliards d’euros pour tenter de trouver une autre voie possible pour ce monde au bord de l’effondrement… Un roman puissant, qui fait écho aux chroniques publiées par l’auteur dans Libération – à paraître le mois prochain sous le titre Partir léger. Ducrozet est par ailleurs intervenu à Arles en août dernier au sein du projet Agir pour le vivant, programme de réflexion et de partage organisé à l’initiative d’Actes Sud. - A. D.

Vue en plein écran

Roman urbain 7.«Manhattan Blues». Jean-Claude Charles

Mémoire d’encrier, 271p., 18 euros (réédition).

Il y avait longtemps qu'on n’avais pas lu quelque chose d’aussi fort! Jean-Claude Charles, écrivain haïtien exilé au Canada après avoir séjourné à New York, entrecroise plusieurs récits: le racisme que subit un Noir dans une ville blanche, la vie trépidante des années 80-90, une belle histoire d’amour. Il incarne la Beat Generation tout en étant un peu en dehors, avec une écriture qui rebondit comme en be-bop, épousant la cadence de la ville. En une incise, il réussit, dans un dialogue amoureux, à décrire les USA avec un naturel désarmant. C’est excellent! - X. F.

Poésie 8.«Natures sans titre». Fanny Garin

Angle mort, 300 exemplaires numérotés, 12 euros (nouveauté)

Une très belle poétesse, née en 1988, qui a déjà publié chez Isabelle Sauvage et est à présent éditée par une petite maison d’édition belge qui presse ses livres elle-même dans l’atelier d’impression du poète Pascal Leclercq, à Liège. C’est de la poésie et un jeu de figures entre elle et un monde de plus en plus poreux. Une coupure qui se retrouve dans la coupure de la langue et dans une volonté de se réapproprier le monde en face d’elle autant qu’elle-même. Fanny Garin a bien saisi le propre de la poésie qui est d’organiser le silence. Et n’a-t-on jamais eu autant besoin de silence qu’aujourd’hui? - X. F.

Dystopie 9.«La machine s’arrête». E. M. Forster

Traduit de l’anglais par Laurie Duhamel, L’échappée, 112p., 7 euros.

(nouvelle réédition)

L’échappée, petite maison d’édition liée à la librairie Quilombo, à Paris, vient de rééditer, le 10 septembre, un novelliste du tournant du XXe siècle. Publiée en 1909, «La machine s’arrête» est une dystopie qu’on croirait écrite aujourd’hui. C’est notre monde virtuel et du confinement, avec une Terre qui n’existe plus, des gens qui ne sortent plus de chez eux. Et lorsqu’ils voyagent en dirigeable, ils ferment toutes les écoutilles pour ne plus voir la réalité à l’extérieur. Forster est le premier à avoir utilisé le terme de ‘mégamachine’. Il est une influence non officielle d’Orwell et de ses suiveurs. Ça se lit vite et c’est très bon! - X. F.

Vue en plein écran

Roman transgenre 10.«Fille, Femme, Autre». Bernardine Evaristo

Traduit par Fraçoise Adelstain, Globe, 400p.