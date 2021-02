250 photos anciennes pour changer les teintes du temps

Dans un beau livre, ces clichés rendus à la vie par la colorisation donnent à voir une humanité bien éloignée de celle auquel le noir et blanc nous a habitués…

1862: cobalt, les uniformes des Yankees pipe au bec, shootés juste avant la bataille, en pleine guerre de Sécession. Souris, la teinte de la robe du cheval sioux Oglala, qui s’abreuve, serein, dans une plaine du Dakota. Ocre, le pigment d’origine de la tour Eiffel. Vert bouteille, la ferraille de la loco du Paris-Granville encastrée dans la façade de la gare de l’Ouest. Et bisque, la peau du ventre bombé des filles de joie sans joie, aux aisselles marron incroyablement velues…

À force de ne connaître, de l’existence de nos aïeux, qu’une palette de gris, notre esprit a peu à peu gommé leur réalité, comme si elle semblait moins vivante que la nôtre. «Le prisme du noir et blanc nous éloigne d’eux, nous laisse penser qu’il s’agit d’une autre humanité. Mais il n’y a pas de raison que le passé de nos prédécesseurs reste monochrome: ils vivaient bien en couleurs », rappelle Aude Goeminne , auteur d’un gros livre de photos au titre univoque.

Ivan Unger et Gladys Roy, aviateurs cascadeurs.

Pour nous aider à lever la barrière mentale qui pousse l’homme moderne à caricaturer les époques révolues, la professeure d’Histoire, normalienne et agrégée, secondée par l’artiste Gabriel Nion dans la tâche de colorisation (que les outils informatiques actuels facilitent grandement), a choisi de regrouper en dix-neuf chapitres distincts quelque 250 images marquantes, célèbres ou méconnues, prises du début de la photographie (en 1838) jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Qui se souvient qu’avant l’alarme du portable, avant même le réveille-matin, un trimardeur arpentait les rues en frappant les fenêtres des dormeurs de sa perche en bambou? L’ensemble consacré aux métiers d’antan fait défiler sous les yeux le quotidien harassant des matelassières des quais de Seine , des porteuses de glace, allumeurs de réverbères, marchands ambulants d’abat-jour, faucheurs de blé, chiffonniers et vendeurs de journaux – minots d’à peine 6 ans aux pieds nus.

Clichés extraordinaires de Lewis Hine

La section réservée aux enfances oppose l’élégance enrubannée des jeunes spectateurs privilégiés de Guignol, au jardin du Luxembourg, au travail de forçat des petits mineurs de charbon de Virginie, fileurs de coton de Géorgie et autres cueilleurs d’airelles du New Jersey, savamment documenté, entre autres, par les clichés de l’extraordinaire photographe sociologue américain Lewis Hine, ardent défenseur de la cause enfantine au début du XXè siècle.