7 beaux livres à (s')offrir pour les fêtes

7. Musique

On imagine qu’une version Blu-ray 4K collector super relief du documentaire de Peter Jackson finira bien par voir le jour mais, trêve de plaisanterie, en voici en tout cas une sorte de "visual companion", comme on dit outre-Manche. Les sessions de travail qui ont rassemblé les Fab Four début janvier 69 aux studios de Twickenham et qui "alimenteront" deux albums ("Let it be" et ensuite "Abbey road") sont ici restitués au travers de quelques dialogues extraits des rushes audio enregistrés à l’époque et de nombreuses photos prises par Linda McCartney et l’Américain Ethan Russell. De la lecture de ces quelque 250 pages, on tire le même genre de plaisir que des trois fois deux heures de film! | S.D.