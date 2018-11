Acheter un roman avec des crypto-monnaies

L’avocat belge Thibault Verbiest, associé de DS Avocats à Paris et Bruxelles, publie son deuxième roman qui peut être acheté en ether et token ERC20 (le standard du réseau Ethereum). "Libre", le titre de ce thriller, sera disponible sur la nouvelle plateforme française de vente de livres Cryptobooks.Club à partir du 15 novembre. La plateforme accueillera aussi le premier roman de Verbiest, "Amalek" (en français et en anglais), ainsi que l’ouvrage "La Bourse, une machine infernale", de Bruno Colmant et Jennifer Nille. Ce dernier ouvrage a été publié en 2014 à La Renaissance du Livre, qui est partenaire du nouveau projet.