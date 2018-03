Adolescence sismique

Trois ans après la sortie d’"Éviter les péages", Jérôme Colin revient à l’écriture romanesque par un second opus centré sur la famille. Journaliste bien connu et père de trois enfants devenus adolescents, il a voulu interroger la pression sociale et la violence sourde vécue au quotidien par les parents et leurs gamins au sortir de l’enfance: "Je voulais mettre en avant l’amour inconditionnel qu’on a pour nos enfants et qu’on a tendance à étouffer parce que la société nous impose d’exiger toujours plus d’eux, d’être sans cesse sur leur dos. Il ne faut pas tout accepter, mais leur dire qu’on les aime, tout simplement." L’ultime violence fait en outre irruption dans le quotidien fissuré de cette famille avec les attentats de Paris et de Bruxelles: deux jalons dramatiques imprévus qui ont fait irruption pendant l’écriture du roman et que l’auteur a choisi d’incorporer comme ressort narratif.