Alaa El Aswany, l'écrivain qui a une dent contre la dictature

En plus d’être écrivain, Alaa El Aswany exerce le métier de dentiste. Dans son cabinet, entre deux plombages et un détartrage, il a brossé le portrait de la société égyptienne contemporaine.

D’épais rideaux tamisent presque entièrement la pièce dans laquelle je pénètre. Tapi dans l’ombre, enfoncé dans un fauteuil, un homme me fait un signe de la main. Si l’on ignore qu’Alaa El Aswany est écrivain, on pourrait croire qu’il est boxeur. Visage carré, épaules robustes, œil perçant: son corps paraît taillé dans la roche. Tel Balzac, il est de cette race des écrivains massifs qui en imposent immédiatement. À croire qu’il faut avoir une allure de colosse inébranlable pour sortir de soi toute la comédie humaine. Ses larges mains semblent capables de soulever des montagnes. On l’imagine empoigner avec force et détermination ses stylos.

Mais il y a quelque chose de sauvage aussi chez cet homme, comme s’il portait en lui une sourde colère ou une révolte masquée. C’est le cas, comme il me le confie d’entrée de jeu. Depuis l’arrivée au pouvoir du maréchal Sissi en Egypte, l’écrivain est devenu la cible du régime, raison pour laquelle il est actuellement en exil. Ses droits se sont réduits comme peau de chagrin. "J’ai toujours eu des problèmes parce que je me bats pour la démocratie. Aujourd’hui, c’est pire que jamais. La semaine suivant l’arrivée au pouvoir de Sissi, j’étais interdit à la télévision, puis dans tous les journaux. Je ne peux plus donner mon séminaire culturel que j’organisais depuis vingt ans. Un juge a mis ma fille en prison simplement parce qu’elle portait mon nom."

Vendre des millions de livres et vivre en exil Dans les années 90, découragé par la censure et les entraves multiples à la publication de ses textes, Alaa El Aswany pense à s’exiler en Nouvelle-Zélande et veut laisser tomber l’écriture pour se consacrer au métier de dentiste. Mais, en 2002, bravant les obstacles (grâce notamment à un éditeur courageux), il parvient à publier "L’immeuble Yacoubian", remarquable diagnostic de l’état de la société égyptienne. Le livre est un succès planétaire et est même adapté au cinéma. Traduit en 37 langues, il se vend à des millions d’exemplaires. Pendant un temps, ce succès phénoménal va protéger son auteur. Mais, depuis l’arrivée au pouvoir du maréchal Sissi, la censure a laissé place à la persécution. Le 14 mars dernier, une plainte a en effet était déposée contre lui par un tribunal militaire égyptien. L’écrivain est accusé d’avoir insulté le Président de la République, les forces armées et les institutions judiciaires. il a interpellé l’ONU pour dénoncer une violation du droit à la liberté d’expression et d’opinion. Son dernier roman, "J’ai couru vers le Nil", qui met en scène les coulisses de la révolution de 2011, avec ses héros et ses bourreaux, est interdit de publication en Egypte ainsi que dans de nombreux pays Arabes. Alaa El Aswany vit aujourd’hui aux Etats-Unis, où il enseigne la littérature.

Tandis qu’il parle, ses poings se serrent. Dans l’air flotte comme une odeur de tabac et de mobilier ancien. Il plonge lentement son regard au fond d’un verre de whisky. Sa voix forte et rocailleuse se fait maintenant plus douce; il se souvient. "J’étais enfant dans les années 60 au Caire. C’était la fin du Caire cosmopolite qui a duré jusqu’à Nasser, le fondateur de la dictature militaire en Egypte. Il a expulsé les Européens et les juifs: soit directement, soit indirectement, en créant des lois qui rendaient leurs vies tout simplement impossibles. Enfant unique, je viens d’une famille francophone. Mes parents étaient lettrés. J’étais privilégié. J’ai étudié au lycée français du Caire. En Egypte, les écoles françaises possèdent une longue histoire. À l’époque, il existait le système de la coopération. Les jeunes diplômés français pouvaient choisir entre le service militaire et partir à l’étranger. On a ainsi accueilli une génération de jeunes professeurs qui nous ont vraiment marqués. Ils nous offraient des clés pour développer une vision différente du monde. Par exemple, j’ai pris conscience de l’athéisme avec un de mes professeurs à qui j’avais offert un cadeau de Noël. Il m’a dit: ‘J’accepte le cadeau, mais je ne suis pas croyant. Les religions sont des folklores.’"

Un dentiste au Caire

Il jette un œil par la fenêtre. Se souvenir le rend manifestement plus léger. Laissant pour un instant derrière lui le poids de l’exil, son visage s’illumine d’un sourire gourmand lorsqu’il évoque cette époque désormais lointaine. C’est comme s’il déambulait à nouveau dans ces rues anciennes, ressentant les ambiances, palpant les mets, reniflant les parfums. C’est son père, avocat et écrivain, qui lui a transmis la passion de l’écriture. "J’étais très attaché à mon père. Il m’emmenait partout. Les grands noms de la littérature et de l’art passaient à la maison."

Âgé d’à peine 11 ans, il commence à écrire, sous l’influence de la littérature et de la culture française. "J’ai découvert ‘Les caractères’ de La Bruyère et j’ai compris ceci: on peut dessiner des visages avec des mots. J’ai donc dessiné les caractères de ma tante et de mes oncles. Mais j’ai fait une faute grave: j’ai utilisé l’opinion de ma mère, qui n’était pas positive. Quand mon père est rentré, il a donc lu des choses terribles sur ses frères et sa sœur. J’ai couru vers ma chambre, craignant qu’il se fâche. Il m’a donné deux conseils: il faut utiliser plusieurs sources pour parvenir à la vérité et lorsqu’on écrit au sujet de personnages réels, il faut changer les noms. C’était ma première leçon de fiction."

Pourtant, malgré cette passion manifeste pour la littérature, le jeune garçon se tâte, plusieurs possibilités s’offrent à lui. "J’étais un très bon élève. Je me suis inscrit à la faculté pour étudier la chirurgie dentaire. On réalisait des dissections d’insectes et de grenouilles. Je me suis d’abord dit que ce n’était pas pour moi… J’ai donc voulu aller dans une faculté de lettres. Mon père était d’accord, ce qui m’a étonné. Et puis, il m’a dit: écris le nom de dix écrivains que tu aimes. Ensuite, il a regardé ma liste et a déclaré: aucun de ces écrivains n’a étudié à la faculté de lettres. Si tu es dentiste, tu seras indépendant. Tu seras toujours payé par tes patients."

Il décide donc de poursuivre ses études de chirurgie dentaire et finit par ouvrir un cabinet. Cette profession, il l’a longtemps exercée en parallèle de son activité d’écrivain. Le matin était consacré à l’écriture, tandis que l’après-midi, il se concentrait sur les molaires récalcitrantes et les incisives cassées de ses patients issus de conditions sociales très diverses. Certaines fois, lorsque le bruit de la fraise s’estompait pour quelques minutes dans l’attente du prochain patient, il lui arrivait même d’écrire dans son cabinet…

"Mon cabinet dentaire est un lieu de rencontres."

Mais qu’apprend-on au juste au sujet de l’humanité lorsque celle-ci vous montre les dents? "La médecine, c’est les gens. Par exemple, j’ai travaillé comme dentiste dans une usine. J’étais mal payé. Mais j’ai continué à y aller pour soigner les dents des ouvriers. Je viens de la haute classe moyenne. Cette expérience était très utile pour écrire. Je m’intéresse aux dents et aux gens. Avec mes patients, nous devenons amis. Je les écoute. Je commande du café et on parle. Certains viennent simplement pour me voir. Mon cabinet dentaire est un lieu de rencontres."

C’est cette ambiance si particulière qu’il a su reproduire dans son roman "L’immeuble Yacoubian", bâtiment style Art Déco qui se trouve dans le centre-ville du Caire. Le lecteur y croise ainsi pléthore de personnages qui travaillent et cohabitent dans ce lieu autrefois fastueux; image bariolée d’une société égyptienne en pleine mutation, débordante de vie, mais aussi remplie de maux, gangrenée par les difficultés sociales et les non-dits.

Printemps Arabe

En 2011, les regards du monde entier se tournent subitement vers la place Tahrir. L’Egypte vit son printemps arabe. Il est en première ligne: "J’avais l’habitude de dire: ‘Il va se passer quelque chose d’inattendu en Egypte.’ Je suis écrivain, je sens les gens. Mais, honnêtement, je ne pensais pas que ça arriverait à ce moment-là. Ce sont les jours les plus importants et les plus beaux de ma vie. Je faisais des conférences de presse à mon cabinet pour les journalistes occidentaux. Les gens m’arrêtaient dans la rue pour me poser des questions. Hélas, l’armée a commencé à tirer sur le peuple. Et puis, un jour, quelqu’un est venu et a dit: ‘Moubarak a démissionné.’ C’était un moment incroyable."

"La révolution de 2011 est le plus beau moment de ma vie."

Passée l’euphorie, quelles sont les perspectives d’avenir? L’arrivée au pouvoir des Frères musulmans fait d’abord penser que les militaires vont se tenir à bonne distance de la politique, mais l’armée ne tarde pas à reprendre la main. "Pourquoi la révolution vous échappe-t-elle? Parce que c’est la règle, tout simplement. Quelles sont les armes des révolutionnaires? Le courage et le rêve. Quelles sont les armes de la contre-révolution? La police, l’armée, les médias, les fortunes des hommes d’affaires et même le soutien des gouvernements occidentaux."

S’il n’aime pas le terme "engagé", il avait cependant pris l’habitude, dans ses "chroniques de la révolution égyptienne", de toujours achever ses articles par ces mots: "La démocratie est la solution." Pour autant, il distingue la littérature et la politique. "Parfois, on réduit l’art et la littérature à l’aspect politique. La politique ne m’intéresse pas. Ici, en Egypte, il n’y a pas de politique, car c’est un terme démocratique. Par contre, ce qui existe, c’est un combat pour la liberté. Tous les écrivains doivent participer à ce combat. Si la littérature est engagée, c’est parce qu’elle défend des valeurs humaines. Le contenu de la littérature, c’est le contenu humain."

Il poursuit: "Dans chaque littérature, il y a différents éléments. L’élément ‘maintenant’, c’est la question sociale et politique au moment de l’écriture. C’est le moins important. Le plus important, c’est l’élément humain: être capable de présenter des personnages qui vivent, qui souffrent, etc. Le monde de Balzac n’existe plus, mais il reste l’humanité. C’est pour cela également qu’on peut apprécier une littérature traduite."

Refusant donc l’idée d’une littérature politique de même qu’un exotisme folklorique, il préfère parler d’une littérature à vocation universaliste, qui défend une très haute idée des valeurs humaines et de la démocratie. "La démocratie, c’est la Justice, la liberté. Dire d’un peuple qu’il n’est pas préparé pour la démocratie, c’est du racisme. Je déteste quand on me demande: ‘Est-ce que votre peuple est préparé pour la démocratie?’ Il suffit de répéter la question en changeant le mot ‘démocratie’ par celui de ‘justice’. Considérer qu’un homme n’est pas préparé pour la justice, c’est le déshumaniser. Nous sommes tous nés avec le sentiment de justice."

"60% des citoyens arabes ont en dessous de 40 ans. Une nouvelle génération s’impose, très différente de la précédente."

L’exil et l’espoir

La récente actualité semble indiquer une nouvelle montée de la contestation. "Selon la banque internationale, le nombre d’Égyptiens sous le seuil de pauvreté était de 30% en 2014; aujourd’hui, il est de 60%. La vie est devenue impossible. Est-ce qu’une dictature peut continuer à exister dans ces conditions? Je pense que non." Malgré leurs différences, les révolutions arabes ont, selon lui, quelque chose en commun. "60% des citoyens arabes ont en dessous de 40 ans. Ces chiffres se vérifient du Maroc à l’Arabie saoudite. Une nouvelle génération s’impose, très différente de la précédente. En Egypte, aujourd’hui, les parents soutiennent Sissi et les jeunes sont contre l’armée."

Force est de constater que les libertés se sont encore plus restreintes depuis l’arrivée de Sissi au pouvoir. "Si vous avez 5.000 followers sur un réseau social, on considère qu’il s’agit d’un journal. Vous risquez entre 5 et 15 ans de prison. Nous sommes coincés entre les militaires et les islamistes." En quelques décennies, c’est la société tout entière qui a, en effet, changé. "En 1977, quand j’étais à l’université, il y avait quelques filles voilées. Quand j’ai terminé mes études, elles étaient presque toutes voilées… Le voile est devenu un symbole du pouvoir politique."

Vue en plein écran ©doc

Dans son dernier roman, "J’ai couru vers le Nil", il évoque notamment l’hypocrisie religieuse. "Tout le problème, c’est le wahhabisme, c’est-à-dire l’interprétation la plus radicale de l’islam, qui s’affirme à la fois contre la femme et en faveur du pouvoir. Un wahhabite peut être un terroriste en 40 minutes. Pourquoi cette idéologie s’est-elle imposée? Parce qu’on a laissé faire à cause de l’argent. L’Arabie saoudite était un partenaire de business. Un islamiste porte l’idéologie de la supériorité et de la guerre; il croit qu’il doit dominer le monde. Mais la plupart des victimes du terrorisme sont des musulmans."

Pays fascinant aux multiples richesses, l’Egypte est donc aujourd’hui bloquée entre l’arbitraire politique et l’extrémisme religieux. L’Occident a joué (et continue de jouer) un drôle de jeu dans toute cette histoire. À côté de cela, les Occidentaux aiment glorifier leur système démocratique tout en se lamentant sans cesse de ses faiblesses. "La démocratie en Occident est comme une voiture qui a des problèmes; mais nous, en Egypte, dans le monde arabe, nous sommes à pied. Le fait qu’il y ait des problèmes dans la voiture, je ne peux pas le comprendre, car je marche à pied."

Petit à petit, son visage s’assombrit et laisse apparaître de la fatigue, à moins que ce ne soit de la résignation. "On me conseille de ne pas rentrer. Être accusé par un tribunal militaire signifie aller en prison. Dernièrement, un libraire a vendu un livre qui était interdit. Il l’ignorait. Il a été condamné à cinq ans de prison. Quant à celui qui l’a acheté, on ne sait pas ce qu’il est devenu."

Dans les conditions actuelles, il a peu d’espoir de voir sa situation évoluer. "Je suis paralysé. Avant, je rentrais pour écrire; maintenant je dois partir pour écrire. Je ne peux rien faire en Egypte, si ce n’est soigner les dents. J’ai essayé de constituer une opposition, mais ce n’est plus possible." A-t-il peur? Il sourit brièvement et me lance: "J’aime une phrase de Che Guevara: ‘L’honneur, c’est dire toujours ce que vous pensez et faire toujours ce que vous dites.’ Mon éditeur m’a prévenu: ‘Avec ton nouveau roman, on va nous mettre en prison.’ Je n’ai pas peur, quelles que soient les conséquences."

D’un coup, il se lève et sort fumer une cigarette. Pas banal comme dentiste, décidément… Mais, après tout, la véritable hygiène de vie n’est-elle pas de satisfaire ce besoin irrépressible de liberté?