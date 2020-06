Alain Berenboom: "L'imaginaire nous tire vers le haut"

Récompensé par le P rix Rossel 2013 pour "Monsieur Optimiste" , et avocat spécialiste du droit d’auteur, Alain Berenboom est un fou de cinéma . Dans son nouveau roman, chacun des 43 chapitres porte le titre d’un grand classique, de "Assurance sur la mort" de Billy Wilder à "Toute la ville en parle" de John Ford , en passant par "Vous ne l’emporterez pas avec vous" de Frank Capra ou "Une journée particulière" d’ Ettore Scola . Bruxelles aussi est au centre, et le lecteur s’y promènera avec grand plaisir, pour suivre Michaël, un agent immobilier qui espère réaliser le rêve de son oncle en rachetant le Crystal Palace, haut lieu du cinéma des années 1950 .

Dans votre histoire tout semble inventé… et rien ne l’est complètement?

L’oncle du héros, c’est mon grand-oncle. Le parcours est le même. Il fuit la montée du communisme en Lituanie, travaille dans les grands studios mythiques de Berlin, part en Chine distribuer des films, revient à Bruxelles, repart en Uruguay. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Je n’aurais pas pu trouver plus romanesque qu’en restant proche de la vérité.

Pour le cinéma également: je me suis inspiré de bâtiments existants, de salles mythiques. Le Palais du Cinéma, qui devint le Métropole de la rue Neuve, avec son incroyable style Modern Art. Le Pathé-Marivaux et ses décors "gâteau à la crème". Ou le Plaza du Boulevard Adolphe Max, qui fait encore office de salle de réception dans l’hôtel du même nom. Tous ces "grands bateaux" étaient gigantesques puisque beaucoup de salles ne programmaient qu’un film à la fois. Pas de télévision à l’époque, les gens sortaient énormément, et pour changer de film, on changeait simplement de cinéma.