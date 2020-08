André-Paul Duchâteau 1925-2020

Né à Tournai en 1925, Duchâteau, fasciné par les polars, commence à écrire ses premiers récits à l'âge de 16 ans et est repéré par Stanislas-André Steeman, maître du genre. Quand sa route croise celle de Tibet, dessinateur de BD, il s'intéresse au 9e Art. Il crée avec lui Ric Hochet dans Tintin et, plus tard, Chick Bill.