Anne Frank écrivait aussi des blagues salaces

"Je vais utiliser cette page pour écrire des blagues salaces" , a-t-elle ainsi noté le 28 septembre 1942. L’adolescente juive, âgée de 13 ans, a rédigé quatre blagues licencieuses et ajouté 33 lignes évoquant l’éducation sexuelle et les prostituées.

Quelques mois après avoir recouvert la première inscription, "elle a souligné l’importance d’avoir une éducation sexuelle complète et de qualité, et ne pas comprendre pourquoi les adultes étaient si discrets sur le sujet" .

Défendant sa décision de diffuser ces nouveaux textes, la fondation a expliqué que "pendant des décennies Anne est devenue un symbole mondial de l’Holocauste, et Anne 'la jeune fille' a été relayée en second plan. Ces textes ramènent au premier plan la curieuse et, à plusieurs égards, précoce adolescente". On ignore pourquoi cette dernière avait recouvert les pages avec du papier kraft, mais à plusieurs reprises dans son récit, elle évoque la crainte que d’autres puissent lire ses écrits.