Avec "Bella Ciao", Baru nous livre une promenade à travers la mémoire

Baru enquête sur ses origines italo-françaises et cherche le prix payé par ses ancêtres pour devenir transparent dans la société qui les a accueillis.

Baru s'est déjà nourri de sa propre histoire pour alimenter ses précédents travaux en bande dessinée. Avec ce "Bella Ciao", il plonge plus loin dans les racines de sa famille, dans ses propres souvenirs et au-delà. Avec pour objectif d'estimer le prix payé par ses ancêtres pour "devenir transparents dans une nouvelle société", précise-t-il. À travers l'histoire de ses propres anciens, c'est aussi celle de l'immigration italienne qu'il raconte.

"Je n'ai pas voulu faire un ouvrage académique, structuré chronologiquement. Il s'articule plutôt comme un carnet de notes. C'est un peu le principe du marabout-ficelle... Un souvenir en appelle un autre. Une anecdote en évoque une autre..." Et en filigrane apparaissent aussi les interrogations sur la mémoire, parfois mensongère. "On est persuadé de se souvenir de faits précis alors qu'on ne les a pas vécus."

Comme cette vieille polémique lors d'un repas de communion qui réunit oncles, tantes et cousins autour d'une table. "Bella Ciao" était-elle ou non une chanson de partisans, ou un hymne lent comme une plainte chantée par les femmes des rizières? La question divise les convives, qui en bons Italiens s'engueulent et s'invectivent pour mieux rigoler ensuite autour d'un verre de vin.