Avec "Klingsor", Torgny Lindgren tire la langue au progrès

Allégorie de l’existence ou méditation sur l’art, "Klingsor", du grand Torgny Lindgren, est un somptueux miroir tendu à notre époque du selfie, de la renommée facile, autant qu’à la course effrénée à la nouveauté.

Anonyme, Klingsor persévéra toute sa vie à échouer avec constance, sérieux et une abnégation aussi admirable que consternante. Faut-il voir dans la vie et l’œuvre de ce peintre insignifiant, et totalement ignoré, l’angoisse de l’écrivain, ou un pied de nez à notre époque? Car Torgny Lindgren rend Klingsor immortel à son insu! Désormais, on dira un Klingsor comme on dit Godot pour l’éternel attendu, et Oblomov – du roman de Gontcharov – pour l’indolent autour duquel les entreprenants s’agitent. Un Klingsor pourrait être un artiste médiocre qui sacrifie tout à son art. En vain.



Tragi-comique, assurément métaphysique, ce roman singulier réjouit, stupéfie et interpelle par ce personnage tout à la fois minable et superbe, imbécile et philosophe, post-moderne et archaïque, vaniteux et inconsistant. Au point que ses père et mère, ses sœurs, ne se souviennent pas l’avoir vu. Tout ce qu’on peut dire de lui c’est qu’il sentait le goudron.

La tâche de son biographe est d’autant plus rude qu’il ne reste aucun tableau. De toute façon, il n’en peignit jamais qu’un seul, la représentation éternellement recommencée d’un verre légèrement penché, augmenté parfois d’une cruche ou d’une assiette. Tableau que faute d’argent, il regrattait pour repeindre par-dessus le même motif, à l’identique. Convaincu de son génie, il alla à Paris, ville des grands maîtres, mais se contenta de passer devant les ateliers, et, s’il les fréquenta, nul ne s’en souvient.

Réfléchir au sens de l'art du réel



Il vint aussi en Belgique, alla à Charleroi "au Musée de la photographie en pleine construction". Anachronisme qui lui permet, autant qu’à son auteur de réfléchir au sens de l’art du réel, "ce qui manque c’est de la transparence. L’avenir est à la radiographie. Ou à un art qui perce tout cela, à un art sans dehors". Klingsor dit parfois de grandes choses, plus grandes que lui, qui passe totalement à travers la vie, à côté des passions et des autres. Fut-il malheureux de son échec? Être ignoré l’affecta-t-il? On peut en douter, à peine s’en aperçut-il.

Une seule exposition de ses œuvres eut lieu, grâce à l’acharnement de la seule femme qui l’aima, dans la salle paroissiale de son hameau, au fin fond du comté de Västerbotten. Mais le seul article auquel il eut jamais droit fut rédigé par un stagiaire de la feuille de chou de L’union agricole, et ce fut pour vanter ses qualités de dératiseur…

Un somptueux miroir tendu à notre époque



L’idée de progrès est totalement étrangère à ce Klingsor qui lui tourne le dos. Immuable, il se penche sur la matière inerte, cherche à saisir la permanence des choses et l’agitation secrète des particules qui les animent. Ainsi vit-il, absorbé en lui-même, sous le regard constant, aimant, d’une épouse qu’il ne voit pas.

"D’aucuns sont persuadés qu’il perçut avant Higgs (Brout et Englert) l’existence du boson. Il devrait s’appeler le boson de Klingsor, lui qui par ses natures mortes saisit le noyau le plus enfoui de l’immobilité (…), une immobilité saturée de vie. Mais nous sommes les seuls à avoir vu tout cela. Les autres ont vu les choses différemment ou n’ont rien vu du tout."

Roman ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ "Klingsor" Torgny Lindgren Traduit du suédois par Esther Sermage, Actes Sud, 197p. 21 euros.