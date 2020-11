Avec "Yoga", Emmanuel Carrère met le chaos en mots

Montaigne contemporain à la plume aiguisée, Emmanuel Carrère embarque ses lecteurs dans une nouvelle (en)quête intérieure. "Yoga" ou le récit palpitant d’un homme face à lui-même.

Chaque livre d’Emmanuel Carrère est un fabuleux voyage intérieur: un bout de chemin en compagnie d’un homme à la parole vraie, qui pose sur lui-même et le monde un regard sans concessions. «Le genre de littérature que je pratique: c’est le lieu où on ne ment pas», écrit-il dans Yoga, titre incontournable de la dernière rentrée littéraire. Retraçant quatre années de la vie de Carrère – de 2015 à 2019 –, ce récit qui se voulait «un petit livre souriant et subtil sur le yoga» est devenu, par la force des choses, celui d’une introspection affûtée lorsque l’écrivain replonge dans la dépression, cet ennemi tapi dans l’ombre qui attend sa victime au tournant.

Roman «Yoga»

Emmanuel Carrère P.O.L., 400p., 22 euros Note de L’Echo: 5/5

Après dix années où «ça allait bien», où il pouvait écrire et aimer sans craindre de rechuter, Carrère raconte comment, alors qu’il pensait avoir appris à contourner les pièges de la vie, il se retrouve hospitalisé pendant quatre mois à Sainte-Anne, en psychiatrie, subissant 14 séances d’ECT (anciennement appelés électrochocs) pour s’en sortir.

Comment, de son projet d’écrire joyeusement sur sa longue pratique du yoga, du tai-chi et de la méditation, en est-il arrivé là? C’est ce qu’il dévide avec un subtil mélange d’ironie et de bienveillance dans ce livre, peut-être le plus aigu et le plus percutant de son œuvre. D’une retraite silencieuse à Vipassana, dans le Morvan, à sa rencontre avec trois jeunes migrants dans les îles grecques, Carrère passe au crible la seconde moitié des années 2010, prenant le pouls du monde en s’auscultant lui-même.

Perdant son ami Bernard Maris dans les attentats de Charlie-Hebdo, puis son éditeur de toujours, Paul Otchakovsky-­Laurens, dans un accident, filant en Irak sur les traces du mystérieux «Coran de sang» de Saddam Hussein, et à Léros où il prend violemment conscience du sort des migrants, Carrère embarque ses lecteurs dans une épopée intime mais jamais loin du monde, où il analyse la tempête dans le verre d’eau de ses «vritti» – pensées incontrôlables auxquelles nous devons tous faire face et que la pratique de la méditation permet de canaliser en prenant un rien de distance face au mental.

Descente aux enfers

Parfaite illusion zen? Subterfuge de bouddhistes charlatans? Carrère s’interroge, lui qui pensait être désormais à l’abri des ouragans dépressifs et qui subit l’assaut le plus violent de sa vie, à presque 60 ans. Diagnostiqué bipolaire de type 2, exposé à l’artillerie lourde de la psychiatrie, le voici soudain loin du silence de Vipassana et des pages apaisées qui ouvraient le livre. L’événement qui amorce sa descente aux enfers?

Une aventure extra-conjugale qui n’est que très brièvement évoquée dans le livre: une ellipse narrative flagrante, exigée par son ex-femme, la journaliste Hélène Devynck, qui déclare pourtant que l’écrivain n’a pas respecté leur contrat et que la version publiée, mensongère, n’a pas reçu son consentement. Ce conflit public a-t-il pesé dans la balance quand l’Académie Goncourt a décidé d’éliminer «Yoga» de sa seconde sélection, alors qu’il était annoncé comme l’un des favoris? On ne peut que le regretter…