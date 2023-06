BD: Charlotte ou la tragédie de l'absurde

Fabien Nury et Matthieu Bonhomme livrent le troisième volet de la tragédie mexicaine de Charlotte, fille de Leopold Ier et éphémère impératrice.

Une tragédie grecque ou wagnérienne. Sans même forcer le trait, l'histoire de Charlotte de Belgique, fille cadette de Léopold Ier, se devait d'inspirer la fiction. "C'est un drame dans toute sa splendeur lyrique", reconnaît Matthieu Bonhomme, qui signe le dessin du troisième tome de cette saga.

Un troisième volet qui augure de la chute de l'éphémère empire mexicain, folie européenne exportée en Amérique centrale pour des raisons purement politiques et pour contrer la puissance montante des États-Unis, alors en proie à la Guerre de Sécession.

Fantasque, instable et sans doute aussi mal conseillé, Maximilien de Habsbourg n'a pas l'étoffe de ses ancêtres pour diriger cet empire d'apparat. Charlotte, par contre, qui ne manque ni d'aplomb ni de caractère, profite de ses absences pour diriger le pays avec une certaine fermeté, tenant tête aux vieux barbons du Conseil. Plus dure sera la chute, quand Maximilien reprend les choses en main.

L'Histoire au service de l'histoire

Vue en plein écran

"C'est une période d'épanouissement pour Charlotte, puis d'humiliation profonde", analyse Bonhomme. "C'est le moteur de notre récit pour ce troisième acte. On se sert de l'Histoire pour orienter notre histoire. C'est avant tout un portrait de femme et son rapport au pouvoir dans cet épisode-ci", fait remarquer Matthieu Bonhomme.

Pour son scénario, Fabien Nury se nourrit évidemment d'une profonde documentation, sur la base du travail d'historien, mais aussi à partir de la volumineuse correspondance de Charlotte Impératrice. "On doit choisir les événements, ce qui donne du coup une orientation à notre vision de l'histoire. Il y a une part de fiction naturellement, mais bien souvent, la réalité dépasse notre imagination. Maximilien était encore plus fou ou plus inapte dans la réalité que dans notre récit", assure Matthieu Bonhomme. "Il y a énormément d'absurdité dans la politique et dans cette histoire en particulier."

Bande dessinée "Adios, Carlotta" Série: Charlotte Impératrice Par Matthieu Bonhomme et Fabien Nury Édité par Dargaud 80 p. - 17€ Note de L'Echo:

La relation entre Charlotte et le Colonel Vandersmissen est sans doute réelle, encore que les avis divergent sur sa qualité. "On a parlé d'un viol, d'un abus de la faiblesse de Charlotte, nous avons préféré en faire une histoire "d'amour". Encore que dans le cas de Vandersmissen, l'amour en question est surtout un certain sens du devoir. Et pour Charlotte une nécessité politique: celle de procréer."