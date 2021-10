BD | Comment Alice Guy a inventé le cinéma

Catel et Bocquet rendent hommage à une nouvelle "Clandestine de l'Histoire": Alice Guy, la première cinéaste.

Elles sont nombreuses, ces femmes que l'Histoire, volontiers machiste, a oubliées ou cantonnées dans des seconds rôles alors qu'elles furent souvent précurseures ou déterminantes dans leur époque . Après "Olympe de Gouges", au Siècle des Lumières, "Kiki de Montparnasse", femme libre du début du XXe ou "Joséphine Baker" , qui ne se résume pas à une ceinture de bananes, le couple Catel Muller et José-Louis Bocquet rendent hommage à une nouvelle "clandestine de l'Histoire": Alice Guy qui fut certainement la première cinéaste de l'histoire et productrice aux États-Unis.

" Alice Guy incarne l'histoire du cinéma , depuis les films primitifs des Frères Lumière jusqu'à sa dimension artistique , puis industrielle lors de son essor aux États-Unis essentiellement", explique Bocquet. "Elle a véritablement marqué l'éclosion de ce média en tant qu'art et pas seulement en tant que divertissement de foire."

Alice Guy est fille d'une famille bourgeoise mais désargentée. Elle doit travailler pour vivre encore assez chichement. Mais elle en veut et devient dactylographe, métier très moderne en cette fin du XIXe siècle. À force de bagout et d'opiniâtreté, Alice Guy se fait engager au comptoir de la Photographie, par un certain Léon Gaumont. "Un métier moderne dans une société qui est aussi à la pointe du progrès à l'époque. Cela montre le caractère très fort d'Alice", fait remarquer Catel.