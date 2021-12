BD: Jean Van Hamme désacralise Blake et Mortimer

En revenant aux premiers fondements des deux héros d'EP Jacobs, Jean Van Hamme joue sur la complicité avec le lecteur et égratigne le duo dans "Le dernier Espadon" (Dargaud).

Tout lecteur de Blake et Mortimer, de bande dessinée aussi sans doute pourvu qu'il ait un certain âge, a cette image de Lhassa, capitale du Tibet et de l'empire jaune de l'infâme Bassan Bandu, livrée aux flammes sous un déluge de fer déversé par une escadrille d'Espadon. L'arme absolue créée par le professeur Mortimer fut ensuite remisée "au placard", une base secrète du Pakistan en l'occurrence, qui fut le théâtre d'une lutte sanglante et acharnée. Pour revivre ces hauts faits d'armes, il faut se replonger avec un bonheur quasi enfantin dans "Le Secret de l'Espadon", le premier récit où EP Jacobs met en scène le fameux duo Blake et Mortimer.

Mais depuis, la flèche bleue et blanche n'était plus jamais réapparue, ni du vivant de Jacobs, ni du fait de ses nombreux successeurs. Tout au plus, Yves Sente évoque-t-il la chute de Lhassa dans "La Vallée des immortels" sous le dessin du duo hollandais Berserik et Van Dongen. De quoi titiller l'envie de Jean Van Hamme, scénariste historique de la série depuis sa reprise. Que sont devenus les Espadons entretemps?

"Je voulais aussi mettre Blake et Mortimer face à leurs contradictions. Parfois avec réalisme, parfois avec humour." Jean Van Hamme scénariste

Sur cette question, le prolifique scénariste trame un récit dont il a le secret fait de rescapés du Reich en cheville avec l'IRA, qui fomentent un attentat contre le Palais de Buckingham. Et avec Van Hamme, la grande Histoire n'est jamais loin de la fiction. Il situe son récit en 1948, soit dans la foulée de la partition de l'Inde qui oblige les Anglais à quitter le Pakistan et à évacuer leurs bases, fussent-elles secrètes. Quant à l'attentat contre la famille royale britannique, il a échoué par deux fois durant la Guerre.

Pour le reste, Van Hamme tisse un récit aux accents très jacobsien. "Je ne fais pas du Blake et Mortimer, je fais du Jacobs", avoue d'ailleurs l'auteur. "Avec ce que cela comporte de naïveté dans la manière dont les deux protagonistes s'en sortent. On sait qu'ils s'en sortiront et qu'ils déjoueront tous les plans et les machinations d'Olrik et des sbires pour lesquels il travaille. Mais le tout est de savoir comment!", s'amuse-t-il.

Et, visiblement, Van Hamme, qui en est à son cinquième scénario de Blake et Mortimer, connaît la musique. Les déguisements sont légion, comme les rebondissements, le duo entretient avec l'affreux Olrik une relation toujours ambigüe: Olrik disparaît sans laisser de trace et in fine Blake et Mortimer sauvent la couronne comme Dieu le Roi. Du classique!

Mais Van Hamme s'amuse sur cette partition. En truffant son récit de références au "Secret de l'Espadon" notamment: la base secrète sous la pyramide de Markan au Pakistan, le traître Bezendjas, le djammadar de Wad, le balcon de son palais dans l'oasis de Trubat... Il est donc conseillé de relire "Le secret de l'Espadon" pour saisir toutes ces références. "Cela fait partie d'une complicité avec le lecteur. Il n'est pas indispensable de connaître le premier volet de la série, mais cela aide...", reconnaît Van Hamme.

Bande dessinée "Le dernier Espadon" Série: Blake et Mortimer tome 28 Par Jean Van Hamme, Teun Berserik et Peter Van Dongen Édité par Dargaud 64 p. - 15,95€ Note de L'Echo:

Et puis, il n'hésite pas à désacraliser les deux héros. "Blake est censé être un héros de la guerre, mais on ne sait pas pourquoi, ni pourquoi il devient un superflic à la tête du MI5 alors qu'il n'est que Capitaine. Mortimer est un génial inventeur mais tous les deux ont aussi du sang sur les mains. Je voulais aussi les mettre face à leurs contradictions. Parfois avec réalisme, parfois avec humour."

Van Hamme s'est amusé visiblement: "Et si j'ai une bonne idée, j'y reviendrai. Mais j'aurai 90 ans. Alors qui sait? Mais je regrette d'avoir laissé passer deux incohérences dans cet album", lâche-t-il intriguant. Au lecteur de les trouver!