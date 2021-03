BD | Jean Van Hamme remonte la généalogie de Largo Winch

Les sagas familiales à travers les âges, Jean Van Hamme pratique l'exercice avec maîtrise. Il l'avait montré avec les Steenfort notamment. Cette fois il est question de remonter aux origines de la richesse des Winch . On en connaît un peu sur l'origine de Largo, mais celle de la fortune de Nério, son père adoptif, est à peine esquissée. Tout au plus sait-on que les Winzclav sont d'origine balkanique et immigrés américains.

Sens aigu de l'ellipse

Remonter plus de 150 ans d'histoire en trois tomes , c'est une prouesse que Van Hamme maîtrise par un sens aigu de l'ellipse . Le scénariste parvient à faire des sauts dans le temps de plusieurs années d'une page à l'autre, sans recourir au moindre artifice comme des "hors-textes" et surtout sans jamais perdre le lecteur .

Une prouesse pour Philippe Berthet aussi qui sur un seul tome doit mettre en scène et dessiner deux générations, alterner des scènes de western et des villes du XIXe siècle américain entre fiacres, chariots et premières automobiles, résumer la guerre de Sécession en trois pages et créer des personnages qui vieillissent de plusieurs années en quelques pages seulement et surtout une galerie de portraits impressionnante.