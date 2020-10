BD | La bulle du vendredi: Comme un petit coup de blues...

Jacques Louis s'inspire de son quotidien dans la chronique douce-amère d'une petite famille sympathique. Avec une voile sombre sur la photo...

"La vie quotidienne, cela n'a rien de spectaculaire", s'excuserait presque Jacques Louis. Le jeune auteur, qui avait déjà commis "Le Chômeur et sa belle" pour Spirou revient avec une autre forme de chronique familiale, plus complexe et plus "autofictionnelle", aussi. Comprenez, plus inspiré de son propre vécu. "Cela fait bien 5 ans que je suis sur ce bouquin. Donc toutes les séquences sont inspirées de ce que nous avons vécu en famille. C'est beaucoup plus le cas que dans 'Le Chômeur'. Je pars de mon vécu, mais je scénarise les situations pour les rendre plus drôles."

C'est donc à une vie de famille tout ce qu'il y a de plus classique à laquelle on assiste. Le père, auteur angoissé par la page blanche; la mère, pragmatique et fataliste; les deux filles, tornades solaires; et l'un ou l'autre animal de compagnie. "Je mets bout à bout des petits moments qui n'ont pas de sens indépendamment. Je fais des liens pour les réinterpréter", témoigne Jacques Louis.

La vie d'auteur n'est pas un long fleuve tranquille, faite d'angoisses, d'éclairs de lucidité, de remises en question et de recherches parfois vaines. "C'est effectivement très empirique. On a besoin d'avoir la tête vide pour bien travailler, ou bien vivre." Mais comment parvenir à se concentrer avec deux "vélociraptors" qui focalisent toute l'attention de leurs parents?

Family Life ♥ ♥ ♥ Jacques Louis, Dupuis, 96 p., 13,50 €

Au-delà de sa situation d'auteur en mal de création, il y a évidemment aussi la vie de ces parents, dont la vie de couple se trouve particulièrement chamboulée, c'est peu de le dire...

Mais Jacques Louis distille progressivement une dimension complémentaire qui donne toute la sensibilité de ce récit. Il y a dans le personnage de l'auteur, une faille que l'on découvre progressivement, délicatement. C'est une photo que l'on sort d'une caisse de déménagement et que l'on pose sur un meuble alors même que la pièce est encore vide, une lettre que l'on écrit, sachant très bien que personne ne la lira jamais, mais que l'on dépose avec un bouquet de fleurs sur une pierre...

Au travers de la vie de famille et de ses gags, Louis aborde aussi le deuil de son frère, ce qui donne à ses personnages une tout autre dimension et beaucoup plus d'épaisseur que dans 'Le Chômeur et sa belle'. "Dans la vraie vie aussi, les choses ne sont pas faites que de joies et de rires. On mêle plusieurs rythmes, souvent à contretemps. Je voulais montrer la cohabitation d'émotions totalement contradictoires entre la joie de la vie de famille et la douleur du deuil."