BD | La bulle du vendredi: Comment un pirate perd le peu d’âme qu’il lui reste

Son personnage principal, la jeune Agnès, sera le vecteur du Hollandais pour atteindre son but et retrouver ce trésor qu’il a entraperçu et qui causera finalement sa perte et son éternelle errance. "C’est un être intemporel dont on ne sait pas tout. On en apprend progressivement sur ses origines et pourquoi Agnès se réfugie dans la drogue pour échapper à son destin."