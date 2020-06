BD | La bulle du vendredi: Garder une trace de ce moment hors du temps

Vadot, le dessinateur de L'Écho et du Vif est le premier à dégainer un recueil de ses meilleurs dessins consacrés à la crise sanitaire qui vient de mettre ces trois derniers mois entre parenthèses. 64 pages uniquement autour de ce fameux virus, dont un bon tiers de dessins inédits . "Il fallait le sortir très vite. À titre personnel, il me fallait un projet durant ces 10 semaines. Pour ne pas devenir fou. Ensuite, je pense qu'il fallait donner cet instantané de la crise , pour en laisser une trace. Le travail d'analyse viendra plus tard", commente Nicolas Vadot.

Dans ce recueil, Vadot s'est focalisé uniquement sur la crise sanitaire, au contraire de ses autres recueils qui mêlent les sujets politiques, économiques ou sociologiques. "Le politique n'intéresse plus personne pour l'instant. Il reviendra sans doute à l'automne avec l'analyse de la gestion de la crise", poursuit Vadot, qui insiste sur le rôle social plutôt que politique du dessinateur-éditorialiste. "On retrouve tous les autres sujets de l'actualité en filigranes de la crise sanitaire", note-t-il encore: la mondialisation de la crise, la lourdeur du fonctionnement européen, les querelles politiques belgo-belges, les questions économiques. "Avec en sus, les différences d'approche humaine entre une Sophie Wilmès, plus sensible, et un Macron, va-t-en-guerre."