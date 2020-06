BD | La bulle du vendredi: Georges Simenon sur les frontières

Dans les années 40, la Santa Cruz Valley , à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, est un peu le bordel des Américains et des stars d’Hollywood, qui viennent s’encanailler auprès de filles faciles, avides des dollars qu’ils apportent.

Fromental articule ce polar sulfureux comme un western moderne ou les bagnoles aux courbes arrondies remplacent les chevaux. Mais restent les hommes ténébreux et surtout les femmes envoûtantes et troublantes.

Femmes de caractère

Qui d’autre que Philippe Berthet pour dessiner ce polar. Tous les ingrédients qui lui plaisent y sont: les ambiances moites, les clairs-obscurs, les ombres qui cachent tant de choses derrière les personnages, les beaux châssis... "J’ai toujours eu du mal à dessiner des filles moches, c’est tellement plus facile de les faire belles", reconnaît-il. Sur ce plan, Berthet et Fromental se rejoignent, fascinés qu’ils sont par les femmes de caractère "à la Hitchcock".

Le trio que forment Combe et ses deux femmes évolue sous l’œil de leur bonne mexicaine. C’est par son truchement que Fromental raconte ces turpitudes. "Elle est à la fois le témoin et une actrice de ce récit. À travers elle, c’est la population de Nogales, cette petite ville frontalière, qui regarde les riches Américains se dévoyer. Toute cette richesse qui semble si proche mais tellement inaccessible."

On le disait, le concept de frontière est double, géographique d’abord, mais aussi pour marquer la différence de classes entre les riches et les pauvres .

Par son dessin toujours très sombre et épuré, Berthet rend très bien cette ambiance pleine de sous-entendus et d’envie. Ses ombres et ses couleurs sont chaudes et lourdes. Davantage encore que dans ses autres albums. "Je me suis efforcé de le faire sortir de sa zone de confort", note Fromental. Le résultat est plutôt réussi.