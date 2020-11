BD| La bulle du vendredi: Lucky Luke contre KKK

Jul et Achdé se familiarisent avec le cow-boy solitaire et lui donnent davantage de substance sans renier ses fondamentaux.

Avec ce troisième tome des aventures de Lucky Luke, on sent que le scénariste Jul s'installe dans le personnage, trouve ses marques dans le costume hérité du gigantesque Morris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chemise jaune, le gilet noir, le foulard rouge et le stetson blanc semblent lui convenir. "Il y a une familiarité qui s'installe. Et un équilibre avec Achdé, le dessinateur. Nous avons le même tempo et surtout les mêmes ambitions pour le personnage", se réjouit Jul.

"Le risque dans la reprise d'un personnage n'est pas tant la trahison que la copie." Jul Scénariste de Lucky Luke

Après avoir emmené le cow-boy solitaire dans la communauté juive, puis à Paris (une première!), Jul et Achdé le poussent en Louisiane. Mais cette fois, le personnage et le récit gagnent terriblement en substance et en profondeur. Après les derniers albums de Morris, qui devenaient la caricature d'eux-mêmes, et ceux écrits par Laurent Gerra, qui, lui, se contente d'être imitateur même quand il écrit un scénario, le ton change ici sensiblement. "Le risque dans la reprise d'un personnage n'est pas tant la trahison que la copie. Il faut rester dans les codes avec de l'humour, de l'action et surtout s'adresser à tous les publics", commente Jul.

Pari plutôt réussi pour ce troisième opus! En plongeant Lucky Luke dans la Louisiane profonde encore très marquée par l'esclavagisme même si la guerre de Sécession y a officiellement mis fin, Jul et Achdé trouvent un écho plus que fort dans l'actualité des tensions raciales encore très présentes aux États-Unis.

Le faire réagir à l'actualité, même si le scénario a été écrit avant l'affaire George Floyd, c'est aussi lui donner plus de relief et d'épaisseur. "Lucky Luke peut avoir des doutes, des colères, des émotions. Il peut laisser affleurer son humanité, même s’il reste l'archétype du héros."

Alors, en tant que héros, il prend la défense du petit et du faible. La richesse dont il hérite d'une admiratrice, il n'en a que faire. Mais il doit tout de même se rendre dans "sa" plantation de coton en Louisiane pour régler cette succession encombrante. Alors évidemment, ce périple, qui vient interrompre les vacances du cow-boy (ben, oui, il peut prendre des vacances de temps à autre...) ne va pas se passer aussi facilement que prévu. Et les idées de partages des terres et des ressources prônées par "l'Homme qui tire plus vite que son ombre" ne vont pas plaire à ses voisins ni au Ku Klux Klan.

Un cow-boy dans le coton ♥ ♥ ♥ ♥ Lucky Luke tome 9, Achdé et Jul, Lucky Comics, 48 p., 10,95 €

Le sujet est grave, mais les auteurs s'en sortent plutôt bien en apportant des touches d'humour par les ineffables Dalton, qui confondent, entre autres, Klanistes et Indiens. Intéressant aussi, la manière dont Lucky Luke est un peu le spectateur d'une histoire qu'il ne maîtrise pas du tout.