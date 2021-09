BD | Le jour où le monde a basculé

La rédaction bruissait comme de coutume, quand tomba la première dépêche. Un avion venait de percuter une des tours du World Trade Center. Ma première réaction fut "mais quel con, ce pilote..." imaginant d'abord un petit avion privé. On se souvient tous de ce que l'on faisait ce 11 septembre 2001 , dans l'après-midi en Europe, quand le second avion a frappé, quand les tours se sont effondrées. Et de ces images, mille fois regardées, incrédules.

À travers le regard de Julie, jeune Française de 13 ans à l'époque, le journaliste Baptiste Bouthier propose une relecture des attentats de New York en miroirs multiples . Il y a la Julie de 2021, qui se rend pour la première fois à New York avec appréhension. Il y a la Julie de 2001, scotchée comme ses proches devant sa télé en France qui cherche à comprendre ce qu'il se passe. Puis il y a les événements réels, vus par le prisme de New-yorkais, de rescapés des tours, des pompiers, des politiques...

Le récit mêle ainsi habilement le ressenti d'une ado de l'époque et des interrogations qu'elle se pose avec ses congénères, les faits historiques et surtout les conséquences de ces événements sur le monde actuel. La guerre en Irak et en Afghanistan, la traque de Ben Laden, la montée de l'État islamique, le déferlement d'attentats à Londres, Madrid, Paris (mais curieusement, pas un mot de Bruxelles)... Une mise en perspective qui sonne d'autant plus bizarrement à l'heure où les talibans sont revenus au pouvoir et où s'ouvre le procès de Paris.