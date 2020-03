Bastien Vivès "déteste la bienveillance"

L'auteur d'"Une Soeur" ou du "Chemisier" revient dans un polar co-écrit avec Martin Quenehen. Une double première.

Quatorze juillet Bastien Vivès et Martin Quenehen, Casterman, 254 p., 22 EUR NNNNN

Un petit village du Vercors à 20 minutes de la grande ville. Le calme et la tranquillité aux portes des cités de la banlieue de Grenoble. Un artiste-peintre débarque avec sa fille pour faire le deuil de sa femme brutalement décédée dans un attentat. Lui est déboussolé, entre abattement et désir de vengeance, elle est en perte de repères. Leur première rencontre, c’est Jimmy, un jeune gendarme, lors d’un contrôle routier sur la nationale qui mène à la bourgade. Entre les trois se tissent des relations troubles, un peu ambigües, faites de non-dits et de silences.

Sur un scénario de Martin Quenehen, dont c’est le premier récit pour la bande dessinée, Bastien Vivès se frotte pour la première fois à un polar réaliste. "Si on fait abstraction du diptyque de la 'Grande odalisque', qui était plus aventure-SF, que polar, c’est effectivement une première. Mais c’est avant tout un récit sur les relations entre les gens dans les circonstances particulières de l’après-attentats qui fige les stéréotypes même dans un endroit aussi reculé de cette petite ville de montagne", explique Bastien Vivès.

Le polar n’est qu’un filigrane pour un récit toujours un peu ambigu, "à la Vivès", qui touche aussi à la psychologie de "réfugiés". Le père et sa fille fuient l’univers urbain, en proie à la violence dont ils sont victimes, comme d’autres fuient une zone de guerre.

"Le rapport aux forces de police que l’on a actuellement en France est assez bizarre." Bastien Vivès Auteur

Le scénario met en avant le personnage de Jimmy, ambitieux, mais plein de bienveillance. Le "bon" flic loin de l’image que l’on fait des forces de police actuellement du fait de certaines violences. "Le rapport aux forces de police que l’on a actuellement en France est assez bizarre. Après les attentats, on les embrassait, depuis les gilets jaunes, on les casse et les accuse de tous les maux. Mais cela reste l’un des socles de la République, même si comme d’autres il est fortement mis à mal pour l’instant. Mais le personnage de Jimmy incarne ce métier de vocation essentiellement. Nous avons beaucoup d’empathie pour lui. Il veut vraiment se mettre au service des gens, jusqu’à les aider malgré eux, à la limite du harcèlement", précise encore Vivès.

Même si pour une fois, il n’est pas seul à l’écriture de ce récit, Vivès y a largement collaboré et imprime sa patte notamment dans ces zones grises où s’aventurent les protagonistes. "J’adore les ambiguïtés. Mais, avec Martin Quenehen, nous étions totalement sur la même longueur d’onde. On sent que cela dérape, mais on s’est volontairement laissé entraîner dans ces sorties de routes…" Avec le regard de candide qu’il apporte sur la BD, Quenehen laisse vivre les personnages et les suit à tâtons. De bienveillant et facilement attachant, le personnage de Jimmy en devient du coup presque terrifiant. "Je déteste la bienveillance", lâche Vivès.