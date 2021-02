Bruno Latour nous confine sur Terre

Dans "Où suis-je? Leçons du confinement à l’usage des terrestres", le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour s’interroge sur la façon avec laquelle le confinement nous a métamorphosés. Et si le confinement représentait une chance d’enfin comprendre où nous vivons?

Depuis maintenant un an, la pandémie plonge l’ensemble de la planète dans une forme de sidération. Le monde intellectuel n’a pas échappé à cet état et il s’est retrouvé contraint et forcé de réfléchir à cette situation inédite qui bouchait tous les horizons d’action et de pensée. Lors du premier confinement, on a vu proliférer, dans une ambiance utopique, des réflexions au sujet du fameux "monde d’après". Mais, depuis l’annonce du second confinement, la production intellectuelle s’est majoritairement articulée autour des questions de liberté et de démocratie. Exit les rêves d’après: nos principes fondamentaux ne sont-ils pas en danger? Mais au-delà du "monde d’après" ou du "monde d’avant", pourquoi ne pas réfléchir à la façon avec laquelle ce confinement a affecté en profondeur nos existences en nous forçant à redéfinir notre manière d’habiter sur Terre? C’est précisément l’objectif du sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour qui s’est imposé, au fil des ouvrages, comme l’une des plus grandes figures de la pensée contemporaine.

"Chacun s’est mis à vivre chez soi, mais d’une autre façon." Bruno Latour Sociologue et philosophe des sciences

Dans "Où suis-je? Leçons du confinement à l’usage des terrestres" (qui fait suite à "Où atterrir? Comment s’orienter en politique?"), Bruno Latour utilise la forme du conte philosophique, à la fois simple d’accès et érudit. Échappant à l’utopie facile du monde d’après ou à la tentation stérile du retour au monde d’avant, il cherche moins à élaborer des réponses toutes faites qu’à esquisser de nouvelles perspectives. Décliné en treize chapitres courts, l’ouvrage prend appui sur un autre conte, la nouvelle fantastique de Franz Kafka: "La Métamorphose". À l’instar de Gregor Samsa, qui se réveille un matin changé en un monstrueux insecte, nous nous sommes retrouvés, au début de l’année dernière, immobilisés, confinés chez nous. À partir d’une lecture tout à fait originale de la célèbre nouvelle de romancier tchèque, Bruno Latour montre que ce confinement nous a métamorphosés, nous aussi.

Ce confinement imposé par le virus peut, selon lui, "servir de modèle pour nous familiariser peu à peu avec le confinement généralisé imposé par ce qu’on appelle d’un doux euphémisme 'la crise écologique'". Que s’est-il passé exactement? "Chacun s’est mis à vivre chez soi, mais d’une autre façon", écrit-il. "En quelques mois, l’Économie a cessé d’être l’'horizon indépassable de notre temps'" et "si l’expérience du confinement me semble si instructive, c’est parce qu’elle rend sensible la longue histoire de l’élimination progressive, au cours du temps, des soucis d’engendrement." Cette expérience nous a appris que nous ne pouvons rien sans les autres, que nos vies dépendent en réalité de bien d’autres existences qui sont souvent niées ou passées sous silence.

"Puisque nous n’avons plus à nous transporter dans un ultra-monde, nous pouvons commencer à recommencer à chercher où nous loger ici-bas." Bruno Latour Sociologue et philosophe des sciences

Cette thèse comporte différentes implications: géopolitique ("Si un État se limitait à ses frontières, il ne vivrait pas."), économique, sociale, écologique et, bien sûr, biologique. Sur Terre, les vivants sont le produit de processus complexes et de divers enchevêtrements, ils sont façonnés par des assemblages qui les précèdent et, le plus souvent, les dépassent. Pour Bruno Latour, le mot "Terre" ne désigne ainsi pas seulement la planète, mais bien les multiples développements qui favorisent à la fois la reproduction et l’évolution du vivant. Selon lui, nous pouvons "échapper aux pièges de l’identité" en prenant acte de la multiplicité des êtres, au-delà des limites dans lesquels nous avons pris l’habitude de les enfermer.

Redéfinir le sens du territoire

L’approche de Bruno Latour s’inscrit ainsi dans un cadre interdisciplinaire. Il s’efforce de repenser méthodiquement les liens entre les arts, les sciences et la politique en battant en brèche la séparation entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Ce faisant, il montre la continuité des enjeux, déplie leur articulation, tout en critiquant les constructions abstraites comme celles de "nature", d’"environnement", de "société", d’"espèce", de "nation" ou d’"économie" Ce qui l’amène à rédiger cette formule qui peut sembler paradoxale de prime abord: "grâce au confinement, on respire enfin!". "Ce que le confinement a révélé, faisons-le fructifier: puisque nous n’avons plus à nous transporter dans un ultra-monde, nous pouvons commencer à recommencer à chercher où nous loger ici-bas."

Plus j’identifie les interactions et les interdépendances, plus je me situe, plus je comprends où je suis.

Et où habitions-nous avant? Dans "l’économie justement, c’est-à-dire ailleurs que chez nous", précise Latour. "Curieusement, le confinement aide les terrestres à fuir hors de la fuite hors du monde." Nous ne vivons ni dans un espace infini ni à travers des identités figées. En nous permettant de retrouver la Terre, cette crise sanitaire nous place face à la crise écologique à venir. Avec ce confinement, il s’agissait donc, en quelque sorte, d’une répétition générale qui nous conduit à redéfinir le sens du territoire, en sachant qu’"être localisé et se situer, ce n’est pas la même chose". Plus j’identifie les interactions et les interdépendances, plus je me situe, plus je comprends où je suis. Bruno Latour nous invite ainsi à reconsidérer toute notre organisation, mais aussi toutes nos représentations et nos manières de penser, pour déterminer ce que signifie vraiment "habiter" ensemble sur cette Terre: "la question n’est pas de savoir si 'le monde de demain' va remplacer 'le monde d’avant', mais si le monde de la surface ne pourrait pas laisser enfin sa place à celui de l’ordinaire profondeur".