Camila Sosa Villada: "Notre corps est notre patrie"

N’imaginez pas lire "Les Vilaines" ("Las Malas") en ne savourant que kitch, bons mots et exubérance fofolle pour faire l’impasse sur la condition réelle de la communauté trans. Elles, les premières portent sur elles-mêmes une lucidité et une ironie de résistance qui serrent le cœur. Car ces "travesties" sont avant tout des femmes, des jeunes filles, des enfants nées par erreur dans un corps de garçon. Pour le dire, l’une d’elles prend la plume avec un talent éclatant et la volonté de sortir de l’ombre et du bois, dans tous les sens du terme. Ses personnages, prostituées par nécessité et par goût des hommes, trébuchent sur leurs talons aiguilles, dissimulent leur barbe naissante sous du savon blanc, se saoulent pour affronter les périls de la nuit mais veillent en sœurs les unes sur les autres ou bien s’écharpent. Tout les menace, le Sida, la déchéance, l’ostracisme, l’humiliation, la misère noire et la mort qu’elles affrontent avec un courage et une joie de vivre hors du commun. Et ce n’est pas le moindre des mérites de ce premier roman que de nous ouvrir les yeux sur nos propres préjugés et ignorances.